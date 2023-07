Danso, il Lens spara alto: il Napoli valuta un nome a sorpresa dalla Serie A

Emergono novità sul caso difensore centrale Napoli, con il punto della situazione che avrebbe evidenziato anche un nuovo profilo in orbita azzurra.

Continuano gli allenamenti in quel di Dimaro per il Napoli di Rudi Garcia, giunto alla vigilia del secondo test amichevole in programma lunedì 24 contro la SPAL. Tanta attesa per tale incontro per tutti i tifosi giunti in Trentino, a causa del sempre più probabile impiego dei big della rosa nel match con i ferraresi. Vi sarano dunque Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen e tanti altri, che divideranno spezzoni di incontro con le numerose giovani leve convocate in Val Di Sole.

Non vi sarà ovviamente Kim, passato ufficialmente al Bayern Monaco e per la quale è prevista una siderale accelerate per la corsa al sostituto. Tra i tanti nomi venuti fuori negli ultimi giorni come eredi del coreano, due in particolare avrebbero scalato le gerarchie in lista obiettivi, con un nuovo nome sui taccuini azzurri che funge anche da ritorno di fiamma.

Erede Kim, Danso e Bijol i preferiti del Napoli

Ci ha pensato la redazione de Il Mattino a fare il punto sulla situazione difensiva del Napoli nella propria edizione odierna. Il quotidiano partenopeo ha infatti etichettato Kevin Danso come il profilo preferito della società azzurra, con lo stesso centrale austriaco che avrebbe comunicato al proprio club d’appartenenza di non disprezzare la meta italiana. Il Lens, dal canto suo, ha però già perso due pezzi pregiati della propria rosa come Openda e Fofana, e non avrebbe intenzione di privarsi anche del miglior centrale della Ligue 1 22/23 con così tanta facilità. Il team transalpino chiede infatti 30 milioni per Danso, abili a creare una siderale distanza con il Napoli che valuta il profilo non più di 18 milioni.

In attesa di sbrogliare tale situazione dunque, ecco spuntare un nuovo nome sulle liste azzurre, con la società partenopea tornata a visionare il profilo di Jaka Bijol. Lo sloveno in forza all’Udinese, e reduce da ben 32 presenze in Serie A, fu infatti analizzato dal Napoli già agli albori della trattativa Samardzic, con un ritorno di fiamma all’ombra del Vesuvio registrato secondo le ultime indiscrezioni.