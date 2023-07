Annuncio bomba da SKY: “Fatta per il rinnovo”, i tifosi del Napoli esultano

Sky sgancia la bomba, arriva l’annuncio sul rinnovo: “Tutto fatto”. I tifosi partenopei possono finalmente esultare.

Il Napoli è impegnato da più di una settimana nel ritiro estivo di Dimaro. I campioni d’Italia, agli ordini del nuovo tecnico Rudi Garcìa, stanno lavorando duramente nel corso di queste prime giornate di allenamento. L’obiettivo principale in casa Napoli, è quello di trovare una buona condizione che poi verrà perfezionata nel corso del ritiro di Castel di Sangro che si terrà dal 28 luglio al 12 agosto.

Nella giornata di ieri, i ragazzi si sono concessi un po’ di pausa dal ritiro. In piazza a Dimaro, infatti, si è tenuta la presentazione della squadra al pubblico. L’atmosfera che ha accompagnato l’evento è stata completamente diversa rispetto alla passata estate. Lo scorso anno, infatti, la squadra e in particolare il tecnico Luciano Spalletti, sono stati molto contestati dal pubblico presente.

La presentazione, infatti, avvenne pochi giorni dopo l’addio di Kalidou Koulibaly che si aggiungeva a quello di Insigne e al mancato rinnovo di Mertens. Il popolo partenopeo, mostrò tutto il suo disappunto facendo anche arrabbiare lo stesso Spalletti.

Come detto, quest’anno, l’atmosfera era completamente opposta. Nella serata di ieri, infatti, il Napoli ha continuato a festeggiare lo scudetto con il suo popolo. Aurelio De Laurentiis, inoltre, ha deciso anche di regalare un’ulteriore gioia ai suoi tifosi. Il patron del Napoli ha annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro si lega al Napoli fino al 2029. Un contratto a vita, per il numero 22, proprio come desiderava.

A margine dell’annuncio sul rinnovo, il presidente del Napoli, ha rivelato anche come la dirigenza azzurra sia a lavoro in questi giorni per rinnovare i contratti di alcuni giocatori in scadenza tra cui Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

A breve l’annuncio ufficiale: rinnovo in arrivo

Oltre a Zielinski e Lozano, il Napoli sta lavorando anche su altri rinnovo. Osimhen è l’uomo che i tifosi azzurri vogliono trattenere ad ogni costo, ma c’è anche un altro beniamino azzurro che sta trattando con il Napoli.

Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, sembra davvero ad un passo dal rinnovo. L’annucio arriva direttamente da Sky Sport, che ha rivelato come l’accordo sia stato trovato nella giornata di oggi direttamente nel ritiro di Dimaro.

L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, nella giornata di ieri aveva rivelato come il rinnovo del suo assistito fosse molto vicino e oggi è arrivata un’ulteriore conferma. Il contratto verrà prolungato fino al 2026, quindi un anno in più rispetto al suo contratto attuale che scade nel 2025.