Scoppia il caso in Francia, tifosi preoccupati: c’entra Osimhen

La notizia dell’ultim’ora fa tremare i tifosi del Napoli, che ora temono per la permanenza del proprio beniamino.

Continua sulle onde dell’entusiasmo il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, giunto ormai al settimo giorno e caratterizzato dalla prima uscita stagionale degli azzurri vinta per 6-1 contro l’Anaune. I tifosi partenopei, sia giunti in Val Di Sole che non, hanno però conosciuto un brivido di terrore nel corso della serata, dopo l’indiscrezione dell’ultim’ora che ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio.

Mbappe escluso dal PSG, il Napoli teme per Osimhen

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di serata nonché lo scoop della settimana, riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso i propri profili social. Quest’ultimo ha infatti annunciato l’esclusione dalla tournée in Giappone del PSG per Kylian Mbappe, arrivata per mano della società parigina a causa di un accordo fra il francese ed il Real Madrid.

Con ogni probabilità dunque, nell’immediato si intensificherà la corsa all’attaccante per il Paris Saint-Germain, ormai orfana del talento di casa. Terrore dunque per i tifosi dei principali club europei, fra cui anche quelli del Napoli, preoccupati a causa della situazione Osimhen. Il nigeriano non ha infatti ancora rinnovato con il club azzurro e, benché le ultime news narrino di pressione PSG diminuita, il bomber dei partenopei non è del tutto uscito dai radar parigini.

I dubbi dei supporter azzurri vengono dunque alimentati anche dalle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal presidente Aurelio De Laurentiis, che etichettò proprio il Paris Saint-Germain come unica squadra economicamente in grado di strappare Osimhen dalle grinfie del Napoli.