Rivelazione da non credere dell’agente di Di Lorenzo sul rinnovo: avete sentito?

De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2029. L’agente del giocatore, però, ha svelato un retroscena da non credere.

Direttamente dal palco di Dimaro è arrivato l’annuncio che tutti i tifosi del Napoli aspettavano. Giovanni Di Lorenzo vestirà ancora a lungo la maglia del Napoli. Il capitano azzurro, dopo una straordinaria stagione culminata con lo scudetto alzato al cielo allo Stadio Maradona lo scorso 4 giugno, ora ha firmato il rinnovo con i partenopei.

Come detto, l’annuncio è arrivato direttamente da Aurelio De Laurentiis che durante la presentazione della squadra è salito sul palco e ha colto di sorpresa l’intero pubblico presente in Trentino.

Rinnovo Di Lorenzo, rivelazione a sorpresa dell’agente

Oltre ai tifosi presenti, al momento dell’annuncio è sembrato sorpreso lo stesso capitano del Napoli. Di Lorenzo, infatti, ha rivelato che non si aspettava l’annuncio nella giornata di oggi.

A spiegare meglio la situazione, ci ha pensato Mario Giuffredi ai microfoni di Sky Sport. Giuffredi ha rivelato come le trattative andassero avanti da mesi e la volontà del terzino fosse quella di legarsi a vita al Napoli.

Poi ha spiegato come è stato raggiunto l’accordo e la sorpresa impressa sul volto di capitan Di Lorenzo.

È stata una sorpresa per Giovanni – ha spiegato Giuffredi – io e il presidente abbiamo trovato l’accordo ma abbiamo deciso di tenerglielo nascosto. L’ho visto oggi dopo l’allenamento e gli ho detto che non avevo parlato con il Presidente e, siccome sa che non gli mento mai, mi ha creduto”.

Giuffredi, nella sua scuderia ha anche altri giocatori di proprietà del Napoli. Sempre ai microfoni di Sky Sport, ha svelato il futuro anche di Mario Rui, Gaetano e Folorunsho.

Anche il terzino portoghese sembra vicino a rinnovare il suo contratto e l’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Gianluca Gaetano, invece, verrà valutato meglio nei prossimi giorni da Garcìa, quando avrà smaltito definitivamente l’infortunio subito nell’ultimo match di campionato della scorsa stagione.

Futuro in bilico, invece, per Michael Folorunsho. Giuffredi ha rivelato come per il centrocampista classe ’98 siano arrivate offerta in Serie A da Empoli e Hellas Verona. L’agente del centrocampista nigeriano naturalizzato italiano, però, non ha chiuso alla possibilità di restare a Napoli, ma ha spiegato come l’ultima parola spetta al nuovo tecnico azzurro, Rudi Garcìa. L’allenatore francese, infatti, lo sta valutando nel corso del ritiro a Dimaro e sta valutando per lui anche un cambio di ruolo. Nell’amichevole contro l’Anaune Val di Non, infatti, Folorunsho è stato schierato al centro della difesa.