Presentazione Napoli a Dimaro: il messaggio di Garcia ai tifosi

Direttamente dal palco di Dimaro, nel corso della presentazione della squadra, Rudi Garcìa ha voluto mandare un messaggio ai tifosi azzurri.

In questi minuti è in corso a Dimaro la presentazione della squadra. Come ogni anno, il Napoli ha organizzato una serata per i tifosi in compagnia della squadra. Un’occasione che unisce ulteriormente la squadra con il proprio popolo dopo la straordinaria vittoria dello scudetto nella passata stagione.

Fantastico messaggio di Garcìa per i tifosi del Napoli

Presentati da Decibel Bellini, i campioni d’Italia sfilano davanti ai propri tifosi. Oltre ai giocatori, vengono presentati anche lo staff tecnico e medico.

Il primo a salire sul palco, infatti, è stato proprio Rudi Garcìa. Il tecnico francese in quest’occasione ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato: