Insigne pronto a tornare: colpo last minute in Serie A

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in patria appena un anno dopo l’addio al Napoli: colpo last minute in Serie A

Lorenzo Insigne “Il Magnifico” ha lasciato ricordi stupendi ai tifosi del Napoli. Lui, cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, dopo alcuni prestiti al Foggia e al Pescara, è riuscito ad imporsi anche con la maglia della sua città in Serie A. Per dieci stagioni ha vissuto la maglia azzurra e l’ha onorata fino all’ultimo istante.

La sua napoletanità l’ha reso da un lato idolo dei tifosi, ma dall’altro anche il capro espiatorio quando le cose non andavano per il verso giusto. In dieci anni, nel bene e nel male, Lorenzo Insigne c’è sempre stato e dal 2019, anno dell’addio di Marek Hamsik, si è preso anche la fascia da capitano. Il talento di Frattamaggiore non ha mai negato quale fosse il suo sogno: vincere lo scudetto per la sua gente.

Purtroppo, non c’è riuscito, nonostante ci sia andato molto vicino sia nel 2018 con Sarri in panchina, sia quando Spalletti viveva la sua prima stagione in azzurro. Al termine della stagione 2021/2022, Insigne ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Napoli e ha preferito immergersi in una nuova esperienza di vita.

L’ex capitano è volato in Canada per approdare al Toronto FC, squadra che milita in MLS. Un’offerta faraonica da parte dei canadesi che avrebbe cambiato la vita di Insigne e della sua famiglia. A fargli compagnia in Canada, ci sono stati Federico Bernardeschi, arrivato anche lui la scorsa estate e con cui ha condiviso la fantastica vittoria ad Euro2020, e Domenico Criscito.

Il rapporto tra Insigne e l’ex Genoa è sempre stato molto forte, tanto da condividere anche diverse vacanze insieme. Criscito è stato fondamentale nei momenti più bui dell’esperienza di Insigne in MLS.

Addio al Toronto: non solo al Serie A tra le possibili destinazioni

Dopo un anno oltreoceano, l’avventura di Insigne con il Toronto potrebbe già concludersi. Gli obiettivi sportivi non sono stati raggiunti con il club che annaspa nelle ultime posizioni della classifica. Oltre all’aspetto sportivo, però, c’è anche una componente nostalgica che sta spingendo Insigne verso il ritorno in patria.

La Lazio starebbe pensando a Lorenzo Insigne per rinforzare il reparto offensivo. Maurizio Sarri lo conosce molto bene e in maglia biancoceleste andrebbe a riformare il tandem d’attacco con Ciro Immobile che nel 2011 fece sognare i tifosi del Pescara. I biancocelesti punterebbero su di lui come colpo a sorpresa last minute.

Oltre alla Serie A, Insigne ha diverse proposte anche in Spagna. Il Valencia ci pensa per provare a rilanciarsi dopo una stagione complicata. Il Villarreal, invece, vede in Insigne il sostituto ideale di Chukwueze che potrebbe finire al Milan.