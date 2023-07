A colloquio con l’agente a Dimaro: si avvicina il rinnovo!

Dopo mesi di trattative si avvicina la fumata bianca: fitto colloquio post allenamento a Dimaro con l’agente.

Il Napoli è impegnato da quasi dieci giorni a Dimaro per svolgere la prima parte di preparazione fisica in vista della prossima stagione. Gli uomini a disposizione di Rudi Garcìa, dopo un primo raduno a Castel Volturno per svolgere i consueti test fisici di inizio stagione, si sono trasferiti in Trentino. Tra meno di una settimana, però, il ritiro azzurro si sposterà nuovamente. Il Napoli, infatti, andrà a Castel di Sangro per preparare al meglio la stagione e in Abruzzo si concentrerà maggiormente sulla tattica.

Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli, ha svolto la prima parte di ritiro senza poter contare su alcune sue stelle. Al gruppo squadra, infatti, sono stati aggregati tanti ragazzi della Primavera. Il lavoro svolto con i prodotti del settore giovanile, però, non si è rivelato inutile. Come rivelato dallo stesso Garcìa, infatti, l’obiettivo del tecnico è individuare almeno un paio di calciatori che potrebbero restare in azzurro e ritagliarsi il proprio spazio nel corso della stagione.

Dopo i primi giorni di assestamento, però, il tecnico francese, ha potuto accogliere anche le sue stelle. Molti giocatori, infatti, sono rientrati in ritardo dalle vacanze perchè hanno terminato la stagione più tardi a causa degli impegni con le Nazionali. Per questo motivo, al debutto stagionale contro l’Anaune Val di Non, Garcìa non ha potuto schierare molti giocatori della prima squadra. Nella sfida vinta per 6-1 contro la compagine trentina, infatti, a farla da padrone sono stati appunto i ragazzi della Primavera.

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono solo la punta dell’iceberg. Oltre a loro anche giocatori del calibro di Zielinski, Lobotka e Di Lorenzo si sono aggregati successivamente al gruppo.

Rinnovo ad un passo: lungo colloquio con l’agente.

Come detto, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è stato tra gli ultimi a raggiungere il ritiro di Dimaro. Il suo contratto scade nel 2026, ma la società azzurra è da tempo a lavoro per prolungare la permanenza all’ombra del Vesuvio del suo leader.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, al termine dell’allenamento odierno il capitano azzurro si è fermato a lungo a bordo campo.

Il numero 22 del Napoli ha parlato con il suo agente, Mario Giuffredi, che da qualche giorno è presente in ritiro. I toni sembrano essere molto distesi, simbolo della felicità di Giovanni in maglia azzurra.

Al termine del colloquio, tra i due è scattato un abbraccio che sembra certificare la buona riuscita della trattativa in corso con il Napoli. Il rinnovo del capitano azzurro, ora, sembra veramente ad un passo.