Spettacolo a Dimaro, due azzurri regalano le maglie del Napoli agli artisti

Si conclude in bellezza la serata in quel di Dimaro, con i due azzurri saliti sul palco per regalare agli artisti le proprie maglie.

Giorno di colloqui, diluvi e preparazione atletica in quel di Dimaro, all’indomani della prima uscita stagionale vinta per 6-1 dal Napoli contro l’Anaune. Gli azzurri sono dunque rientrati in campo questa mattina per le consuete sedute di allenamento, che hanno regalato al pubblico presente in Val Di Sole la prima sessione palla al piede per i rientranti dalle Nazionali. La giornata si è poi conclusa con la consueta festa all’esterno del campo sportivo di Carciato, che ha regalato un ulteriore spettacolo con sorpresa a tutti i supporter presenti.

Show a Dimaro, Gollini e Zerbin regalano le maglie agli artisti

Ancora spettacolo in quel di Dimaro-Folgarida, con la consueta serata organizzata da Union Gas e Luce andata a buon fine nonostante le condizioni meteorologiche di quest’oggi. A salire sullo stage sono infatti stati tre degli artisti napoletani del momento, ovvero i rapper Yung Snapp ed MV Killa ed il cantautore Gabriele Esposito.

I tre, dopo aver intrattenuto la platea con il proprio repertorio di canzoni, hanno infatti ricevuto una gradita sorpresa da due calciatori del Napoli. Trattasi di Gollini e Zerbin, saliti sul palco a fine spettacolo per regalare ai tre artisti le proprie maglie da gioco. Foto ricordo ed applausi provenienti dal pubblico, con la serata odierna conclusasi nel migliore dei modi in quel di Dimaro.