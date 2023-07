Il futuro di Victor Osimhen ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi in queste settimane: per lui si è paventata anche l’ipotesi di un addio, ma nelle ultime ore sembra esserci una schiarita definitiva sulle sorti del nigeriano.

Victor Osimhen e un contratto da rinnovare ancora in ballo: questo è il pensiero che ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi del Napoli in queste settimane, consapevoli del fatto che un calciatore così non può che essere oggetto delle sirene di mercato. In particolare, squadra come il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco sono state a lungo accostate al nigeriano ex Lille, che in questi giorni però è arrivato a Dimaro con tanto di acclamazione.

Proprio dalla Val di Sole arriva un doppio indizio che sembra chiarire una volta e per tutte quello che sarà il suo futuro, tema centrale delle discussioni tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda, che ha raggiunto proprio il ritiro insieme al suo assistito per parlare con la dirigenza partenopea.

I dettagli

A fare un punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sembra sbilanciarsi sulla permanenza di Victor Osimhen al Napoli.

Secondo il quotidiano, sono due gli indizi in particolare che balzano agli occhi: “Basta vedere l’intensità che mette in allenamento e l’affetto con il quale saluta i suoi tifosi che lo invocano in continuazione”, scrive il giornale a tal riguardo, spiegando come il suo atteggiamento suggerisca una permanenza in azzurro.

Ma non solo: perché anche Il Mattino oggi in edicola svela i dettagli del nuovo accordo, che a questo punto è più vicino che mai: la medesima fonte parla di un prolungamento fino al 2025 con un ingaggio pari a 6-7 milioni di euro annui, confermando dunque le ultime indiscrezioni a tal riguardo.