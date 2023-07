Ora Garcia blocca la cessione: colpo di scena in casa Napoli

Rudi Garcìa è pronto a regalare il primo colpo di scena della stagione. L’azzurro sembrava destinato alla cessione, ma il tecnico francese blocca tutto

Rudi Garcìa ha finalmente preso le redini del Napoli in mano. Da diversi giorni, il tecnico francese è impegnato nel ritiro di Dimaro. Sul campo di Carciato, gli azzurri stanno disputando le prime sessioni di allenamento agli ordini di Garcìa e in questo momento il focus principale del tecnico è trovare una condizione fisica accettabile in vista dell’inizio del campionato.

Nella seconda parte di ritiro che si svolgerà a Castel di Sangro, invece, Garcìa avrà modo di lavorare su alcuni aspetti tattici che potranno rivelarsi molto utili nella prossima stagione. Ora l’allenatore ha tutta la rosa a sua disposizione. Sono arrivati in Trentino, infatti, anche gli ultimi giocatori reduci dalle vacanze e si sono aggregati al gruppo squadra.

Fino a quel momento, il nuovo allenatore del Napoli si è dovuto affidare maggiormente ai ragazzi della Primavera e anche ad alcuni esuberi. Ovviamente non si tratta di tempo sprecato, perché come ribadito dallo stesso Garcìa in conferenza stampa, il suo obiettivo è quello di portare in prima squadra almeno due ragazzi delle giovanili che potranno ritagliarsi il proprio spazio nel corso della stagione.

Sono diversi, invece, gli esuberi che il Napoli sta cercando di piazzare. Su tutti c’è Diego Demme, che dopo una stagione vissuta ai margini della rosa è pronto a dire addio. Sul centrocampista tedesco è forte l’interesse dell’Hertha Berlino. Potrebbe restare in azzurro, invece, un altro calciatore che sembrava già con la valigia pronta.

Ha convinto Garcìa: ora resta al Napoli

Oltre a Demme, tra i gli esuberi c’è anche Alessio Zerbin. L’esterno azzurro, voluto tanto fortemente da Cristiano Giuntoli diverse stagioni fa, non ha convinto nella scorsa stagione e raramente ha visto il campo con Luciano Spalletti in panchina.

Il classe ’99 è stato ugualmente convocato per il ritiro di Dimaro, nonostante il suo futuro apparisse già scritto. Zerbin, però, non si è dato per vinto e in questi primi allenamenti in Trentino, sfruttando l’assenza di Kvaratskhelia, è riuscito a mettersi in mostra. Secondo le ultime indiscrezioni, ora, il futuro potrebbe cambiare. Garcìa è rimasto impressionato dal talento dell’esterno azzurro e ha deciso di bloccare la cessione.

Una scelta forte, ma che punta anche a responsabilizzare il giocatore in vista della prossima stagione. Questa decisione di Garcìa cambia totalmente i piani anche dell’entourage di Zerbin che nei giorni scorsi aveva rivelato aver ricevuto diverse offerte e che il giocatore stava decidendo quale fosse l’opzione migliore.