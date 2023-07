Il colpo in attacco arriva dall’Atalanta: il Napoli accelera

Il Napoli accelera sul mercato: colpo in attacco in arrivo, gli azzurri puntano la sorpresa della scorsa stagione dell’Atalanta

Il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato ha chiuso un solo acquisto. Si tratta di Pierluigi Gollini, che dopo i sei mesi in prestito dello scorso anno, è tornato in azzurro con un nuovo prestito dall’Atalanta.

Rudi Garcìa sta allenando la squadra presso il campo di Carciato a Dimaro e da pochi giorni può contare sulla rosa al completo. Dopo i primi giorni di ritiro, dove c’erano tante assenze a causa delle nazionali, ora il nuovo tecnico del Napoli sta conoscendo tutti i titolari che non sono arrivati in ritiro sin da subito.

In particolare, il tecnico francese, ha accolto negli ultimi giorni Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e capitan Di Lorenzo. L’ex allenatore di Lione e Roma ora può sfruttare la loro presenza per andare a lavorare su nuovi automatismi da mettere in campo la prossima stagione. Come detto dallo stesso Garcìa in conferenza stampa, infatti, lui vuole una squadra in grado di variare spartito a gara in corso per avere più opzioni a disposizione per far male agli avversari. Questo implica che i suoi ragazzi dovranno trovare nuove trame di gioco su cui lavorare per metterle in pratica al meglio.

In ritiro, pesa l’assenza di Kim Minjae. Il difensore coreano è stato ufficializzato dal Bayern Monaco nei giorni scorsi e ora il Napoli è a lavoro con il nuovo ds Meluso per trovare il sostituto adatto. Tuttavia, al momento la situazione sembra abbastanza bloccata e il Napoli sta lavorando per rinforzarsi anche in altri ruoli.

Il primo colpo sarà in attacco: in arrivo dall’Atalanta la sorpresa del campionato

Con Hirving Lozano sempre più lontano da Napoli – destinazione MLS – gli azzurri devono necessariamente trovare un sostituto da affiancare a Matteo Politano sulla fascia destra. Nelle ultime ore, nei pensieri dei dirigenti del Napoli prende sempre più quota l’idea Ademola Lookman dall’Atalanta.

L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è reduce da un’ottima stagione d’esordio in Serie A. In 31 presenze con la maglia dei bergamaschi nello scorso campionato ha collezionato 6 assist e 13 gol, contendendo per un periodo anche il titolo di capocannoniere a Osimhen.

A Napoli, Lookman, ritroverebbe proprio il numero 9 azzurro di cui è compagno in Nazionale. Dotato di grande velocità e di un ottimo dribbling, Lookman può giocare sia come punta che sulla fascia. Un’alternativa molto duttile che può rivelarsi fondamentale per Rudi Garcìa.