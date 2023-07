Cessione confermata: l’azzurro saluta il Napoli sui social

Cessione confermata in casa Napoli, con l’azzurro che ha ufficialmente salutato via social la squadra partenopea.

Continua il ritiro in quel di Dimaro per il Napoli, fra sole, bufere e pioggia di gol. Gli azzurri sono infatti reduci dalla prima uscita stagionale, terminata con il largo risultato di 6-1 ed in cui parecchi giovani appartenenti al vivaio partenopeo hanno avuto modo di mettersi in mostra. Fra questi, vi è in particolare il classe 2004 Spavone, cui prestazione potrebbe aver indotto Rudi Garcia verso la conferma del talento in prima squadra. Discorso totalmente diverso, invece, per un altro giovane azzurro, ai saluti ufficiali via social con il club partenopeo.

Vergara-Reggiana, il calciatore conferma via social

Antonio Vergara è senz’altro uno dei calciatori più talentuosi appartenenti al reparto giovanile del Napoli, reduce da un convincente prestito in Serie C alla Pro Vercelli. Il classe 2003 è inoltre apparso parecchio in spolvero proprio nel corso del match contro l’Anaune, guadagnando il rigore poi trasformato nell’1-0 prima di mettere a segno il raddoppio. Tutto ciò non è però bastato ad indurre Garcia nella conferma del giovane, cui prossimo futuro si prospetta all’insegna della Serie B.

Come confermato dalle news nonché dalle dichiarazioni del padre del calciatore infatti, Reggiana e Napoli avrebbero trovato l’accordo per Vergara, che giungerà in granata con la formula del prestito secco annuale. Una nuova esperienza si prospetta dunque nel futuro del trequartista, che ha confermato ulteriormente tali voci tramite un post su Instagram. “Ci vediamo l’anno prossimo“, le parole di Vergara, che dovrebbe inoltre giungere già a partire dalla prossima settimana nella sede del ritiro del club emiliano.