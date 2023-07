L’agente si sbilancia sull’obiettivo: “Perfetto per Napoli”

Le parole dell’intermediario sul profilo in ottica Napoli, ritenuto il calciatore perfetto per la situazione degli azzurri.

Il calciomercato degli azzurri traballa ancora in fatto di colpi in entrata, con il solo Pierluigi Gollini ufficializzato dal Napoli fin qui. Con Faraoni e Caprile in pugno però, il club partenopeo promette un’esponenziale crescita nei prossimi giorni, con i tanti profili che continuano a susseguirsi sui taccuini della società azzurra. In particolare, un calciatore accostato ai partenopei è stato oggetto di discussione da parte di un intermediario di mercato, che reputa il suddetto come un profilo perfetto per le richieste del Napoli e di Rudi Garcia.

“Perfetto per il Napoli”, Colasanto elogia Lo Celso

Uno dei nomi in ottica mercato che ha maggiormente tenuto banco in casa Napoli è senz’altro quello di Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino è stato infatti reputato dai più come il profilo preferito da parte della società azzurra, con l’intervento dell’intermediario di mercato FIFA Filippo Colasanto abile a fortificare tale ipotesi. In onda su Radio CRC, nel corso del programma Si Gonfia la Rete, quest ultimo ha dipinto Lo Celso come perfetto per le richieste del Napoli.

Secondo Colasanto infatti, la duttilità dell’argentino potrebbe far comodo agli azzurri, con il centrocampista del Tottenham che sarebbe infatti in grado sia di sostituire Zielinski nel 433 come mezzala che di fare l’esterno. L’intermediario FIFA ne ha dunque elogiato le caratteristiche di gioco elevandole a perfette per il gioco di Garcia e del Napoli, consigliando sul finire dell’intervista il club partenopeo. “Napoli è una città speciale per gli argentini: lì difficilmente sbagliano“, l’appello conclusivo di Colasanto.