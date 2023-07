Colpo a zero dall’Atalanta: il Napoli pensa già al 2024

Il Napoli si allena a Dimaro al seguito di Rudi Garcia, ma lavora anche in ottica calciomercato con Mauro Meluso: si pensa già a un colpo per il 2024

Il Napoli ha iniziato, come di consueto, il ritiro a Dimaro. Stavolta al seguito di Rudi Garcia, che sta conoscendo da vicino i suoi nuovi giocatori e sta preparando con loro la nuova stagione. Il peso della responsabilità è tanto, visto che il nuovo anno calcistico sarà affrontato con il tricolore sul petto. In ogni caso, Mauro Meluso sta lavorando con Aurelio De Laurentiis in ottica calciomercato. Spunta già un’idea per il 2024.

Il Napoli, quindi, ha iniziato a prepararsi in vista della prossima stagione, in cui gli impegni saranno tanti tra campionato e coppe. Rudi Garcia sta conoscendo il suo nuovo gruppo e, di rimando, i giocatori stanno conoscendo il loro nuovo allenatore. La loro nuova guida.

Sul mercato sta, invece, lavorando Mauro Meluso, sempre a stretto contatto con Aurelio De Laurentiis. Si pensa ovviamente alle operazioni da mettere a segno a stretto giro, ma anche a quelle in prospettiva: in tal senso si lavora perciò già a un colpo a zero dall’Atalanta per il 2024.

Calciomercato Napoli, Meluso guarda in casa dell’Atalanta già per il 2024: Cambiaghi gratis

Rudi Garcia è un allenatore che cerca di dare quanto più spazio possibile ai giovani, non privandosi ovviamente di quelli che sono i veterani della squadra. Le colonne portanti. Il tecnico francese non ha nascosto il desiderio di trovare uno-due ragazzi della primavera che possano dare il contributo anche in prima squadra.

Talenti cresciuti in casa ma non solo. In questo senso il Napoli continua a lavorare per andare a scovare quei nomi che possano fare al caso del progetto e che possano rappresentare anche un investimento per il futuro. Un identikit che corrisponde alla perfezione a quello di Nicolò Cambiaghi, di proprietà dell’Atalanta, il cui contratto è in scadenza proprio nel 2024.

L’esterno sinistro, che può giocare anche come seconda punta, ha disputato l’ultimo anno in prestito all’Empoli ed è tornato alla fine della passata stagione all’Atalanta, club proprietario del suo cartellino. Il contratto è in scadenza nel 2024 e per il momento non si sta parlando di rinnovo.

Proprio di questa situazione vorrebbe allora approfittare il Napoli visto che il classe 2000 potrebbe essere un gran colpo a parametro zero. Gli azzurri ci proveranno: oltre ai big da inserire già quest’estate, i partenopei possono provare il colpo a zero in prospettiva futura.