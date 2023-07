Rinnovo Osimhen, prossime ore decisive: la situazione

Giungono novità in merito alla situazione Osimhen, rivelate nelle ultime ore e che fanno gioire tutti i tifosi partenopei all’ascolto.

Festa grande in quel di Dimaro per i tifosi del Napoli, dopo l’arrivo in Val Di Sole dei big della rosa azzurra. In seguito ai primi giorni di assenza infatti, i vari Zielinski, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Lobotka, impegnati a fine stagioni con le proprie Nazionali, hanno finalmente fatto tappa nella cittadina trentina. Fra essi, non poteva dunque mancare il super bomber Victor Osimhen, accolto dalle anime partenopee con il solito calore degno di Napoli. Fra allenamenti e sorrisi, il punto cardine dell’approdo del nigeriano in quel di Dimaro si è rivelato essere sin da subito la situazione rinnovo, cui giungono importanti novità.

Rinnovo Osimhen, summit a breve con il Napoli

Giunto in ritiro accompagnato dal proprio procuratore Roberto Calenda, Osimhen ha sin da subito suggerito ai più le proprie intenzioni di risolvere la situazione futuro quanto prima. Che sia rinnovo o partenza non ci è però dato ancora saperlo. Stando a quanto riportato da SkySport infatti, l’incontro fra società e Calenda non sarebbe ancora avvenuto, con il procuratore del nigeriano ancora presente in quel di Dimaro.

Le basi sono però state gettate e il summit dovrebbe avvenire a giorni se non ad ore. La risposta al super enigma è dunque in procinto di essere svelata, con i tifosi del Napoli che possono minimamente sorridere sempre grazie a quanto narrato da Sky. Stando a questi ultimi infatti, la gioia e la felicità dimostrata da Osimhen in questi giorni di ritiro ne suggerirebbero la permanenza all’ombra del Vesuvio. Le prossime ore saranno dunque decisive ai fini dei risvolti di tale vicenda.