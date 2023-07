Napoli, salta ufficialmente la trattativa: la nuova destinazione dell’obiettivo

Sfuma così il colpo in casa Napoli, dopo che tutti gli indizi parevano portare il calciatore all’immediato approdo in azzurro.

Giunto al quinto giorno di ritiro in quel di Dimaro, il Napoli si appresta a chiudere i primi colpi di mercato, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Gli azzurri, dopo aver ufficializzato il ritorno di Gollini, sono infatti ad un passo dal chiudere le operazioni Faraoni e Caprile. Nonostante tali premesse però, una vera e propria batosta ha colpito Aurelio De Laurentiis e l’intero club partenopeo, dopo l’annuncio ufficiale arrivato nelle ultime ore.

Niente Napoli per Tousart, ufficiale il passaggio all’Union Berlino

Sembrava ormai ad un passo dal Napoli Lucas Tousart, centrocampista francese in forza all’Herta Berlino e pupillo vero e proprio di Rudi Garcia. Il mediano fu infatti allenato dal mister transalpino durante l’esperienza al Lyon, con la retrocessione del club biancoblu tedesco che sembrava dunque poter fungere da trampolino per l’approdo in maglia azzurra di Tousart.

Le voci e le indiscrezioni sono però state spazzate completamente via da un comunicato dell’ultim’ora da parte dell’Union Berlino, con cui il club giallorosso che ha annunciato l’acquisto di Tousart per cifre pari a 3 milioni di euro. Da una sponda all’altra della capitale il francese, che lascia così il Napoli con un pugno di mosche in mano.

In più, torna a complicarsi per gli azzurri anche la situazione Diego Demme. Il tedesco, ormai in uscita dal club partenopeo, sarebbe stato infatti implicato nella trattativa Tousart-Napoli. Il definitivo abbandono di quest’ultima pista torna dunque ad alimentare i dubbi sul futuro dell’ex mediano del Lipsia.