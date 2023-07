Napoli, nuovo obiettivo dalla Serie A: il nome sorprende i tifosi

Un nuovo obiettivo per il centrocampo è emerso in casa Napoli, con gli azzurri pronti a sfruttare alcuni fattori vantaggiosi.

Continua sull’onda dell’entusiasmo il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, ormai al quinto giorno ufficiale alla mercé degli azzurri. Il gruppo partenopeo è ora dunque al completo in Val Di Sole, dopo l’arrivo dei giocatori implicati in Nazionale nonché in seguito al doloroso ed ufficiale addio di Kim Min-Jae. In attesa di scendere in campo contro l’Anaune nella prima amichevole stagionale, cui calcio d’inizio è fissato il 20 luglio alle ore 18, il Napoli è in procinto di chiudere i primi colpi di mercato.

Dopo il ritorno di Pierluigi Gollini infatti, sono ad un passo dal totale accordo le operazioni Faraoni e Caprile. Gli azzurri però, hanno dovuto fare i conti in giornata anche con un’ulteriore batosta subita proprio in chiave mercato. Il vociferato obiettivo Lucas Tousart, centrocampista francese e pupillo di Garcia, si è infatti ufficialmente accasato alla corte dell’Union Berlino. Nulla di fatto per il Napoli, ancora alla ricerca di un centrocampista e di un vice-Lobotka in attesa di sistemare le situazioni inerenti a Piotr Zielinksi e Diego Demme. Nel frattempo, un nuovo profilo per la metà campo azzurra è emerso d’improvviso, con il Napoli che potrebbe dunque chiudere la pratica sfruttando numerosi e vantaggiosi fattori.

Napoli, spunta il nome di Amrabat per il centrocampo

Dopo aver visto sfumare d’improvviso la trattativa Tousart, il Napoli è dunque tornato alla carica in attesa di individuare i colpi giusti per il proprio centrocampo. Tanti i profili affiancati agli azzurri, da Lo Celso a Gravenberch, fino ad arrivare all’obiettivo dell’ultim’ora, che risponde al nome Sofyan Amrabat. In Italia ormai da 4 stagioni, passate con le maglie di Verona e Fiorentina, il centrocampista classe ’96 sarebbe infatti in procinto di cambiare città. Dopo la super annata passata con la casacca viola ed il Mondiale da condottiero affrontato con il Marocco, l’interesse di tanti top club è cresciuto per il mediano.

A lungo affiancato al Barcellona, lo stesso Amrabat non ha mai nascosto di gradire principalmente l’opzione estera nonché quella catalana, ma le ultime news avrebbero contribuito a raffreddare tale pista. I blaugrana hanno infatti annunciato l’ufficiale acquisto di Romeu dal Girona, sopperendo così al ruolo lasciato scoperto dall’addio di Busquets. La svolta improvvisa potrebbe dunque aver convinto il centrocampista marocchino a rivedere i propri progetti, con TMW che ne riporta dunque l’interesse da parte del Napoli.

La Fiorentina, dal suo canto, chiede 25 milioni per Amrabat, che in terra partenopea potrebbe fungere da rincalzo sia per Lobotka che da Anguissa. Gli azzurri potrebbero però chiudere il tutto a prezzi decisamente inferiori, vista l’ormai risaputa voglia del calciatore di dire addio alla città di Firenze. Fra club ed Amrabat vi sarebbe inoltre anche un accordo non scritto, che potrebbe ulteriormente spingere il centrocampista in direzione Napoli qualora il club campano decidesse di compiere l’affondo. Le prossime ore saranno quindi decisive ai fini di scoprire la trama di tale operazione.