La partenza è bloccata: Napoli, niente cessione per ora

L’addio sembrava questione di giorni, ma la trattativa è bloccata: il giocatore resta a Napoli, almeno per ora

Il Napoli è impegnato da diversi giorni a Dimaro per la prima svolgere la prima parte di preparazione fisica e farsi trovare al top ai blocchi di partenza del nuovo campionato. Dopo queste prime due settimane in Trentino, i campioni d’Italia si trasferiranno in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove potranno continuare il precampionato.

Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, sta lavorando sodo per sfruttare al massimo questi giorni di ritiro e conoscere a fondo le qualità e i difetti della sua nuova squadra. Fino a questo momento, l’allenatore francese ha dovuto far a meno di alcuni giocatori fondamentali per il Napoli come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Avendo terminato in ritardo la stagione scorsa, a causa degli impegni con le nazionali, sono arrivati solo nella giornata di ieri.

In loro assenza, Rudi Garcìa ha potuto contare su alcuni ragazzi della Primavera che sono parsi molto vogliosi di mettersi in mostra. Questi primi giorni di ritiro non sono stati inutili perché, come confermato dallo stesso Garcìa nel corso della sua prima conferenza stampa a Dimaro, l’obiettivo del tecnico è di portare in prima squadra almeno due giovani della Primavera. C’è la volontà di farli crescere più rapidamente e soprattutto che permettergli di ritagliarsi il loro spazio all’interno dello scacchiere tattico del tecnico.

Oltre ai giovani, l’ex allenatore di Roma e Lille, ha potuto osservare da vicino anche i giocatori rientrati dai prestiti. Tra questi c’è Alessandro Zanoli, terzino destro, che nella scorsa stagione ha giocato alla Sampdoria da gennaio in poi. Il classe 2000 è stato inserito in uno scambio di prestiti che ha portato Bartosz Bereszynski all’ombra del Vesuvio.

Cambia tutto: niente addio, resta a Napoli

I sei mesi in Liguria di Zanoli sono stati molto positivi. In pochissimo tempo si è conquistato il posto da titolare. L’idea del Napoli, una volta rientrato dal prestito era quella di mandarlo nuovamente a fare esperienza.

In pole position per Zanoli c’è il Genoa che vorrebbe puntare su di lui per conquistare la salvezza dopo il ritorno in Serie A. La trattativa tra il Napoli e il “Grifone” sembrava procedere spedita e si pensava che l’ufficialità del suo addio potesse arrivare in poco tempo.

Non sarà così. Rudi Garcìa, infatti, vuole osservare ancora un po’ le qualità dell’esterno azzurro. In conferenza stampa ha ammesso di star seguendo con molta attenzione il terzino e come Zanoli lo abbia impressionato in questi primi giorni di ritiro. La trattativa con il Genoa, dunque, è al momento bloccata. Zanoli resta a Napoli, almeno per ora.