Calciomercato Napoli, offerta rifiutata per il centrocampista: azzurri in agguato

Il rifiuto da parte del club per l’offerta al calciatore esalta il Napoli, ancora sulle tracce dell’obiettivo cui situazione resta in bilico.

Ormai divenuto un rebus agli occhi di tutti, la situazione inerente al centrocampo Napoli ha rappresentato negli ultimi giorni il punto focale del mercato azzurro, se possibile ancor di più rispetto alla situazione difensore centrale. I partenopei sono ancora in attesa di capire quale sarà lo svolgimento delle situazioni Zielinski e Demme, con un’ulteriore trattativa sulla metà campo saltata. L’approdo di Tousart all’Union Berlino spegne dunque le speranze del Napoli, riaccese da uno spiraglio di luce per un altro profilo seguito dagli azzurri.

Rifiutata l’offerta della Lazio per Ricci, il Napoli osserva

Centrocampista classe 2001, Samuele Ricci ha letteralmente monopolizzato la zona di mezzo del gioco del Torino, collezionando una stagione magica con indosso la maglia granata. Il tutto è valso dunque al giovane italiano l’interesse da parte di tanti club della nostra Serie A, fra cui il Napoli e la Lazio. Le news delle ultime settimane avevano quindi avvicinato sempre di più la sagoma di Ricci ai capitolini, facendo indietreggiare i partenopei nelle gerarchie.

Gli azzurri sono però stati rivitalizzati dalle ultime news rilasciate da TMW. Secondo la redazione infatti, il Torino avrebbe rifiutato l’offerta della Lazio pari a 15 milioni più 5 di bonus, con Cairo fermo sull’iniziale richiesta di 25 milioni. Quest ultimo fattore avrebbe dunque creato una minima distanza fra biancocelesti e granata, donando uno spiraglio di luce in trattativa al Napoli. Il club di De Laurentiis rimane dunque in attesa dell’evolversi della situazione, consapevole di poter sfruttare gli eventi sopracitati per affondare il colpo Ricci.