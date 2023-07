Calciomercato Napoli, la notizia esalta gli azzurri: è ufficiale

Prende forma la corsa all’obiettivo di mercato per il Napoli, con le ultime news che spingono sempre di più il profilo verso la cessione.

Sono stati tanti, fin qui, i nomi di mercato accostati al Napoli, con la situazione in entrata del club Campione d’Italia che procede leggermente a rilento rispetto alle contendenti. Oltre a Gollini e agli imminenti arrivi di Faraoni e Caprile, nessun acquisto è stato ancora effettuato dagli azzurri, fra lo scetticismo generale dei tifosi. La corsa verso un obiettivo di mercato partenopeo potrebbe però ben presto movimentarsi, con le ultime news che fanno gola al Napoli.

Barnes al Newcastle, Saint-Maximin sempre più in uscita

Da ormai 4 stagioni punto cardine del gioco del Newcastle, Allan Saint-Maximin è ormai divenuto un idolo per la tifoseria dei Magpies. Per il francese classe ’97 però, le ultime settimane sono state caratterizzate da numerose news di mercato, inerenti ad un suo possibile addio al club bianconero. Per l’esterno destro è infatti forte l’interesse da parte di Al-Ahli ed Al-Hilal, ma anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

In cerca di un calciatore nel ruolo, complice anche l’intricata situazione Lozano, gli azzurri sarebbero finiti sulle tracce del francese. Le ultime news, inoltre, fanno sperare i partenopei in merito a tale operazione di mercato. Secondo SkySport infatti, il Newcastle avrebbe ufficialmente chiuso il colpo Barnes sulla destra, spingendo sempre più Saint-Maximin alla cessione. Nella corsa al francese restano in vantaggio i due club sauditi, sia sull’aspetto economico che sull’aspetto di rapporti fra i team (anche il Newcastle è membro del gruppo PIF) ma il Napoli non molla la presa.