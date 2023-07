Rinnovo Osimhen, ha una richiesta particolare: spiazza De Laurentiis

Victor Osimhen è pronto a ricominciare con il nuovo Napoli di Garcia: il nigeriano è atteso oggi a Dimaro per iniziare la nuova stagione.

Il bomber è tra i migliori calciatori della Serie A e il nuovo allenatore ha già ribadito a più riprese che intende puntare fortemente su di lui anche per la prossima stagione. È stato il capocannoniere dell’annata dello Scudetto e non ne vuole fare a meno, nonostante le voci di mercato.

Rinnovo Osimhen: vuole prima aspettare la nuova formazione

Il futuro di Osimhen è ancora tutto da decidere. Inizierà ad allenarsi oggi a Dimaro per prendere confidenza con il nuovo staff e ritrovare tutti i compagni dello Scudetto, con il chiaro obiettivo di provare a ripetersi. Nelle ultime settimane si è parlato tanto della possibilità del suo addio, ma solo per cifre vicine ai 200 milioni di euro.

Intanto De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen, hanno iniziato a chiacchierare del rinnovo del contratto. Al momento non si è ancora arrivati alla definizione dell’affare ma la trattativa va avanti spedita.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Osimhen per firmare il rinnovo chiede cifre superiori ai 6 milioni di euro, viste le valutazioni del cartellino che ne fa De Laurentiis, ma ha anche una richiesta particolare che ha spiazzato il presidente. Il nigeriano vuole prima capire come si muoverà il Napoli sul calciomercato e se sarà ancora una squadra competitiva per vincere altri trofei importanti.