Napoli d’attacco, affare da sogno col Bayern Monaco: nome altisonante

Il Napoli sogna il grande colpo: affare non impossibile con il Bayern Monaco, un big potrebbe vestire la maglia azzurra

La stagione 23/24 del Napoli è ufficialmente iniziata. Dopo lo scudetto dello scorso anno, i partenopei hanno dovuto far fronte ad una vera e propria rivoluzione. Gli azzurri hanno perso tre colonne portanti del tricolore conquistato nella stagione passata: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, è passato alla Juventus; Kim, autentico baluardo difensivo, è volato in direzione Monaco di Baviera; Luciano Spalletti, vero e proprio trascinatore e ispiratore, si è preso un anno sabbatico. La squadra, dunque, dovrà provare a ripetersi senza il suo condottiero in panchina.

De Laurentiis per sostituire Giuntoli ha scelto Mauro Meluso, mentre al posto di Spalletti è arrivato Rudi Garcia. Il tecnico francese si è presentato bene in conferenza stampa, mostrandosi deciso quanto basta e pronto a prendersi le non poche responsabilità derivanti da una eredità così pesante. Ora però è tempo di calciomercato e dopo aver definito l’organigramma tecnico/dirigenziale, c’è bisogno di rinforzare la rosa. Per sostituire Kim il Napoli pensa al giapponese Ko Itakura, ma nei pensieri di Meluso non c’è soltanto l’acquisto di un nuovo difensore. Nelle ultime ore è spuntata l’indiscrezione secondo cui i partenopei starebbero tentando il colpo dal Bayern Monaco: il nome è di quelli grossi.

Mercato Napoli, spunta l’ipotesi Gnabry: accordo possibile con il Bayern Monaco

Dopo la Champions League vinta da protagonista assoluto nel 2020, quando mise a segno 9 gol in 10 partite, Serge Gnabry ha fatto fatica a ripetersi. Colpa di qualche infortunio di troppo, ma non solo: ad incidere sul calo di rendimento dell’attaccante tedesco forse anche una mancanza di stimoli successiva al raggiungimento di una vetta così tanto difficile da superare come quella della Champions League.

Fatto sta che col tempo Gnabry ha perso il ruolo di titolare fisso, vedendosi scavalcato spesso e volentieri dai vari Sané, Mané e Coman. Una concorrenza a dire il vero non proprio facile da superare. Per tutti questi motivi, stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe pensando ad intavolare una trattativa con il club teutonico per portare nel capoluogo campano il fortissimo attaccante tedesco.

Il calciatore viene considerato in uscita dai bavaresi e piace tanto a Garcia anche per la capacità di svariare su tutta la trequarti offensiva. Gnabry, infatti, può agire indifferentemente in posizione di ala e dietro le punte. Adesso non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio la fattibilità dell’operazione.