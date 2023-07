Lo scambio regala il super colpo: blitz Napoli

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca di elementi da regalare a Garcia. Pronto lo scambio: il blitz è imminente

Non ha fretta il Napoli. La rosa, come testimoniato dalla vittoria della scudetto, è di alto livello e si interverrà per potenziarla soltanto al termine dei vari casting attualmente in corso. In difesa, ad esempio, il club ha messo nel mirino Max Kilman per sostituire Kim Min-jae ma le richieste economiche del Wolverhampton (40 milioni) hanno fatto risalire le azioni di Ko Itakura e Konstantinos Mavropanos. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Rudi Garcia ha chiesto un elemento polivalente capace di ricoprire più posizioni in campo.

I riflettori sono stati quindi puntati su Lazar Samardzic, cresciuto in maniera esponenziale durante la scorsa stagione. L’ex Lipsia ha siglato 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni, diventando una delle colonne portanti della formazione di Andrea Sottil. Di professione mezzala, bravo sia in fase di recupero del pallone che in quella di costruzione della manovra, il classe 2002 ha avuto modo di esibirsi anche nella posizione di trequartista sfruttando così le sue doti balistiche.

Una duttilità molto apprezzata da Garcia, alla ricerca di calciatori che rendano possibile il passaggio dall’attuale 4-3-3 al nuovo 4-2-3-1 a partita in corso . Gli azzurri lo seguono e da ormai diverse settimane hanno i contatti con la dirigenza friulana. Il colpo è possibile ma, nel frattempo, la concorrenza è aumentata a dismisura visto che pure la Juventus e l’Inter si sono attivate, con l’obiettivo di farsi avanti in maniera concreta a breve.

Napoli, pronto il colpo con lo scambio

I bianconeri speravano di poter acquistare Sergej Milinkovic-Savic, ma il trasferimento a sorpresa del serbo all’Al-Hilal ha stravolto i piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pronto ora a fare all-in proprio su Samardzic. I nerazzurri, dal canto loro, devono colmare il vuoto lasciato da Roberto Gagliardini (sbarcato al Monza) e, su input di Simone Inzaghi, hanno effettuato i primi sondaggi. Una concorrenza temibile, che il Napoli conta di battere attraverso un apposito scambio.

L’idea, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di proporre all’Udinese Gianluca Gaetano. Il centrocampista è stato impiegato con il contagocce da Luciano Spalletti (8 presenze in campionato) e vorrebbe giocare con maggiore regolarità. Da qui la decisione dei Campioni d’Italia di abbassare la quota cash richiesta dai bianconeri, ovvero 25 milioni, inserendo nell’operazione il cartellino del giovane partenopeo. L’Udinese, come confermato di recente dal direttore sportivo Federico Balzaretti, non lo ritiene incedibile ed è pronta a sedersi al tavolo delle trattative.