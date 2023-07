Samardzic, l’agente conferma l’interesse del Napoli: “Contatti in corso”

Lazar Samardzic è uno dei nomi che sta sondando il Napoli per la prossima stagione: può essere il grande rinforzo per Rudi Garcia.

Il talento dell’Udinese ha mostrato tutte le sue qualità nella scorsa stagione con il club friulano e ora è già pronto al salto di qualità definitivo in una big del nostro campionato. Nel centrocampo del Napoli sembra perfetto per quello che chiede Rudi Garcia. Il tecnico francese ha intenzione di dare continuità al lavoro di Spalletti ma nella sua idea di gioco è data ancora maggior importanza alla mezzala di inserimento, con un’investitura chiara: incisività determinante per gol-assist stagionali, come lo era Piotr Zielinski fino al pre-Spalletti.

E Samardzic non sarebbe altro che l’evoluzione del talento straordinario del polacco che non ha ancora deciso ufficialmente il suo futuro e potrebbe anche fare da chioccia al tedesco, in vista degli anni che verranno.

Napoli su Samardzic, conferme dell’agente: ci sono anche Inter e Milan

I primi giorni di calciomercato sono caldissimi per tutti i top club di Serie A che, tra cessioni e acquisti, stanno cercado di migliorare le rispettive rose per ambire a trofei importanti e al comando del campionato italiano. Strofinando la lampada magica di De Laurentiis si scova il nome di Lazar Samardzic per il centrocampo azzurro. Classe 2002, mancino naturale e con un anno di esperienza importante in Serie A, ha già imparato molto in una scuola perfetta come quella dell’Udinese.

Il suo agente, l’avvocato Karsten Rickart, in esclusiva ai nostri microfoni ha confermato l’interesse del Napoli ma ha anche sottolineato i contatti già avvenuti e continui con Inter e Milan.

Ci sono stati contatti diretti tra me e società importanti come Milan, Inter e Napoli. Ad oggi posso confermare con piacere che ci sono stati interessamenti dai top club italiani ma anche da squadre estere. Però devo anche dire che non si è andati oltre, non sono iniziate ufficialmente le trattative. Dobbiamo aspettare e vedere l’evoluzione.

Samardzic preferisce la Serie A o l’estero? Lazar intende restare in Italia in questo momento della sua carriera. Valutazione Udinese più vicina ai 20 o ai 30 milioni? Non ne ho ancora parlato con la società, non posso dire con certezza quanto chiede l’Udinese.

Nella giornata di oggi è andato in scena anche un incontro tra l’Udinese e gli esponenti delle tre società per valutare il futuro di Samardzic. Il club friulano sa di avere tra le mani una petita d’oro e lo valuta circa 30 milioni di euro. Ma con un’offerta convincente che tocchi i 25 milioni è possibile che l’affare si chiuda in tempi brevi.

E tra le tre squadre italiane interessate l’Inter sembra quella più defilata visto che proprio in queste ore sta definendo l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento di Davide Frattesi. Milan e Napoli sono pronte a darsi battaglia per uno dei talenti più splendenti del calcio europeo.