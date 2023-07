Rudi Garcia, rivelazione sul futuro di Osimhen: “Mi ha svelato le sue intenzioni”

Anche da Dimaro, ritiro estivo del Napoli, arrivano le prime dichiarazioni di Rudi Garcia: le parole sul futuro di Osimhen e tanto altro.

Da pochi giorni è iniziata la prima parte del ritiro estivo del nuovo Napoli di Rudi Garcia che, direttamente dalla località di Dimaro, ha partecipato ad una mini conferenza stampa in piazza.

Il tecnico partenopeo ha risposto a quesiti di giornalisti e tifosi presenti in loco, rivelando in particolare quelle che saranno le strategie per gestire Osimhen e Raspadori, ma non solo. Chiosa finale sul mercato sornione del Napoli, dove ha fatto il punto della situazione per il reparto difensivo, orfano di Kim, e il centrocampo.

Queste le prime parole del tecnico partenopeo dal ritiro di Dimaro: “Ambizioni? Quando si gioca, lo si fa per vincere. Ho visto Napoli tutta azzurra e non solo nel mare o nel cielo. Clima, cibo, tutto bellissimo. Ho tanto da scoprire. Ho visto tante bandiere e striscioni e mi è piaciuto da morire: sapevo di questa grande passione ma ho capito che c’è di più, è come una religione. Il mio compito è spingere i giocatori affinché rimangano a questi livelli. Io devo fare in modo di far restare l’asticella molto alta. Il mio lavoro sarà più psicologico“.

Osimhen resterà a Napoli? La domanda catartica a cui l’allenatore francese ha risposto prontamente: “Arriva domani con tutti gli altri ed è sotto contratto. Il presidente ha molta ambizione e vuole tenerlo, ha fatto grandi cose con il Napoli. Avremo una squadra di qualità”.

Ha chiarito anche il futuro di Raspadori al Napoli: “La risposta è semplice: per vincere non ci vuole solo un ingrediente. Ci vuole sale, pepe, basilico, ecc…e Raspadori è uno di quegli ingredienti. Un qualcosa in più che mette sale, pepe e gol a tutti gli effetti. Sono una persona che ama la logica: se una squadra gioca bene e lo fa spessissimo, allora ha più chance di vincere le partite. L’obiettivo è questo“.

Curioso siparietto con una tifosa che chiede al tecnico: “Champions League o Scudetto?“, dalla folla esclamano “Tutti e due!“. Garcia conclude: “Non serve aggiungere altro“. E in seguito, a una domanda sull’episodio con la Juventus ai tempi della Roma ha risposto così: “Il calcio è cambiato, ora c’è il VAR anche se non toglie tutti gli errori. Il violino l’ho lasciato a casa e spero che non serva”.

Parte finale dedicata al mercato, prima ha espresso la preferenza per l’obiettivo a centrocampo: “Devo allenare tutto il gruppo per conoscerlo meglio, però a centrocampo c’è tanta qualità. Devo dire che Ndombele l’ho conosciuto a Lione da avversario, era un ottimo giocatore. Ora non è più con noi. Chi gioca a Napoli deve saper giocare a pallone, a me piacerebbe un giocatore con fisicità per aiutare Anguissa”.

Poi ha chiuso enigmaticamente sul possibile acquisto di un altro difensore: “Sostituto Kim? Abbiamo come difensori centrali Juan Jesus che è un ottimo giocatore, così come Rrahmani e Ostigard. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi, se possiamo trovare un quarto numericamente che ha la possibilità di mostrare delle qualità per giocare titolare ben venga, altrimenti ne ho già tre“.