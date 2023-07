Ritiro Dimaro, prima serata con i tifosi: svelati i giocatori presenti

Questa sera a Dimaro si terrà la prima serata con tifosi. Evento che ogni anno attira molti tifosi in ritiro: svelati i nomi dei calciatori presenti.

Il Napoli è impegnato a Dimaro per svolgere la prima parte della preparazione estiva. Rudi Garcìa ha già tenuto diverse sedute di allenamento dove a potuto conoscere meglio la rosa a sua disposizione.

L’atmosfera attorno alla squadra, ovviamente è alle stelle. Lo scudetto conquistato la scorsa stagione ha generato tantissimo entusiasmo tra i tifosi che hanno risposto presente in queste prime fasi della nuova stagione. Sembra passata un’eternità rispetto al ritiro dello scorso anno quando la società fu fortemente criticata per le diverse cessioni eccellenti.

Svelati i nomi dei calciatori presenti sul palco a Dimaro

Come ogni anno, il Napoli ha organizzato una serata in compagnia dei tifosi. L’evento si terrà in piazza a Dimaro e sul palco saranno presenti diversi giocatori del Napoli che risponderanno alle domande del pubblico.

C’è molta attesa per capire chi si presenterà questa sera sul palco a Dimaro. Attesa che però è finita. Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, questa sera a completa disposizione dei tifosi ci saranno due giocatori del Napoli che accompagneranno Rudi Garcìa sul palco.

Si tratta di Juan Jesus che è diventato un vero e proprio beniamino della piazza partenopea e Gollini appena tornato al Napoli con un nuovo prestito.