Lascia Sarri per il Napoli: colpo dalla Lazio

Il Napoli si muove sul mercato: pronto lo sgarbo a Sarri. Il calciatore può lasciare la Lazio: gli azzurri provano a portarlo all’ombra del Vesuvio

Il Napoli ha cominciato il suo ritiro in Trentino. I campioni d’Italia in carica sono già scesi in campo per i primi allenamenti della stagione e hanno dunque avuto la possibilità di conoscere meglio anche Rudi Garcìa, nuovo allenatore degli azzurri. L’aria che si respira quest’anno al campo di Carciato, a Dimaro, è completamente differente da quella di un anno fa.

Lo scorso anno, in occasione della presentazione ufficiale della squadra, si presentò sul palco anche Luciano Spalletti che venne sommerso dai fischi del pubblico presente. Fischi che ovviamente non erano diretti a lui, ma alla società che in quel momento stava portando avanti una rivoluzione che nessuno aveva compreso cosa potesse portare. Da quei giorni complicati, però, il Napoli ne è uscito più forte che mai e i risultati si sono visti sul campo, dove gli azzurri hanno annientato qualsiasi avversario.

I fischi e le polemiche dello scorso anno sono stati sostituiti quest’anno dagli applausi e dai cori. I tifosi, sin dal primo giorno di ritiro hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra e come affermato dallo stesso Garcìa in conferenza stampa, per i giocatori sembra di allenarsi al Maradona.

Nel corso della prima conferenza stampa da tecnico del Napoli, Rudi Garcìa ha svelato anche quale sarà la strategia che il Napoli adotterà sul mercato. Secondo l’ex Lille, gli azzurri cercheranno di andare a prendere giocatori in zone di campo dove mancano i “doppioni”.

Il Napoli tenta l’assalto al vice Di Lorenzo

Un ruolo dove il Napoli è scoperto – in termini numerici – già dalla passata stagione è quello del terzino destro. Giovanni Di Lorenzo, infatti, lo scorso anno è stato costretto agli straordinari vista l’assenza di un sostituto all’altezza in rosa.

Bereszynski è tornato alla Sampdoria, mentre Alessandro Zanoli non ha ancora convinto del tutto Rudi Garcìa. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, pare che il Napoli abbia messo nel mirino Manuel Lazzari, terzino della Lazio.

Il Napoli segue da tempo il terzino biancoceleste che già da diverso tempo ha trovato anche la convocazione in Nazionale. Al momento l’affare non è ancora stato impostato, ma Lazzari potrebbe anche superare Faraoni nelle preferenze di Rudi Garcìa. L’affare resta complicato, ma dato che Politano è in cima alla lista dei desideri di Sarri, uno scambio tra le due società potrebbe favorire il buon esito della trattativa.