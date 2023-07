“Ho incontrato De Laurentiis”, c’è la conferma: svelata l’idea del Napoli

Nelle ultime ore è stato confermato un l’incontro con Aurelio De Laurentiis: svelata l’dea del Napoli sul mercato.

Il mercato del Napoli non ha regalato grandi emozioni fino a questo momento. Solo pochi giorni fa, infatti, gli azzurri erano privi di un direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli.

La squadra di scouting ha continuato a lavorare per non farsi trovare impreparata quando sarebbe stato annunciato il nuovo ds.

A sostituire Cristiano Giuntoli sarà Mauro Meluso, fermo da un anno ma che in passato ha lavorato anche per Spezia e Lecce. Una scelta, quella di De Laurentiis, che ricorda quella che portò proprio Giuntoli a Napoli dal Carpi.

Confermato l’incontro che svela l’idea del Napoli

Meluso, però, non è stata l’unica possibilità per il Napoli. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un’offerta quinquennale per Ricky Massara, licenziato poche settimane fa dal Milan.

Nella giornata di oggi, Stefano Marchetti, ds del Cittadella ha svelato un importante retroscena di mercato.

Marchetti ha rilasciato un’intervista a Il Gazzettino, dove svela l’interessamento del Napoli nei suoi confronti.

“C’è stato un incontro con De Laurentiis”: queste le parole di Marchetti che poi ha rivelato di aver rifiutato per troppo amore nei confronti del Cittadella. Il suo sogno resta comunque la Serie A, ma l’obiettivo è la promozione proprio del club veneto.