Era l’idolo dei tifosi, a sorpresa il Napoli l’ha appena svincolato

Dopo una buona stagione con il Napoli, gli azzurri decidono di svincolare uno degli idoli della piazza: i dettagli.

Il Napoli, nella passata stagione è andato oltre le più rosee aspettative. I ragazzi di Luciano Spalletti sono riusciti nell’impresa di conquistare lo scudetto a Napoli. Il tricolore mancava da ben trentatré anni e nessuno si sarebbe aspettato che gli azzurri potessero vincerlo proprio nella passata stagione. Di Lorenzo e compagni però, non hanno lasciato alcun tipo di possibilità agli avversari.

Il Napoli ha dominato in lungo e in largo per l’intera stagione, offrendo un gioco spettacolare, ma allo stesso tempo molto cinico. Kvaratskhelia e Osimhen, ovviamente, si sono presi la copertina di questa impresa a suon di gol e assist, ma come ribadito più volte dallo stesso Spalletti, la vera forza del Napoli è stata il gruppo. Tutti gli uomini a disposizione del tecnico di Certaldo hanno contribuito in maniera determinante alla causa azzurra.

Basti pensare come Giacomo Raspadori abbia siglato solo 2 reti nello scorso campionato, ma entrambe sono state fondamentali per il percorso azzurro. La prima contro lo Spezia oltre ai tre punti, ha regalato alla squadra la consapevolezza di poter veramente lottare per qualcosa di importante. La seconda, invece, all’Allianz Stadium ha praticamente regalato al Napoli lo scudetto arrivato matematicamente solo pochi giorni dopo.

Futuro lontano da Napoli per l’idolo dei tifosi: sarà svincolato

Con un Napoli che sorprende e vince, ce n’è un altro che purtroppo non riesce a ripetere quanto fatto dalla prima squadra. Il Napoli Primavera, infatti, non solo non è riuscito a vincere lo scudetto di categoria, ma è stato addirittura retrocesso in Primavera 2.

Una stagione completamente fallimentare per i ragazzi di Nicolò Frustalupi, che non sono riusciti ad agguantare nemmeno i playout ma sono retrocessi direttamente. Una stagione che ha poco da salvare per gli azzurrini, se non alcuni sprazzi di talento puro di Jorge Alastuey.

Il centrocampista spagnolo è arrivato la scorsa estate da svincolato dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile del Barcellona. Dotato di un ottimo mancino, sin dalle prime partite aveva fatto intuire grandi qualità ed era diventato idolo dei tifosi azzurri.

Le prestazioni di Alastuey erano una luce di speranza per le sorti del Napoli Primavera e in stagione ha collezionato 1 rete e 4 assist in 25 partite. Un buon bottino, se si pensa che Frustalupi l’ha utilizzato molto come mediano e non in posizione più avanzata.

Dopo la retrocessione si pensava che potesse essere lui il pilastro da cui ripartire in vista della prossima stagione, ma secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, non sarà così.

Il club partenopeo, a sorpresa, ha deciso di svincolare Alastuey in vista della prossima stagione. Per questo motivo, Rudi Garcìa non l’ha neanche convocato per il ritiro della prima squadra a Dimaro dove si sono aggregati diversi giocatori delle giovanili.