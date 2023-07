Dalla Roma al Napoli: Garcia l’ha già chiamato

Rudi Garcìa vuole dare la sua impronta al nuovo Napoli. Il tecnico francese si muove in prima persona per portarlo all’ombra del Vesuvio: c’è la telefonata

I campioni d’Italia in carica sono già a lavoro sul campo per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Sulla panchina azzurra, però, non c’è più Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo una lunga riflessione, ha deciso di abbandonare il Napoli. Dopo una stagione vissuta costantemente con il piede sull’acceleratore, l’ex allenatore di Zenit e Inter ha preferito fare un passo indietro e ricaricare le energie.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si è fatto cogliere impreparato. Dopo circa dieci giorni dopo la festa scudetto al Maradona, ha annunciato l’arrivo sulla panchina azzurra di Rudi Garcìa. L’ex allenatore del Lille rispecchia in pieno il tipo di tecnico che piace da sempre al patron azzurro. Garcìa, infatti, predilige un gioco offensivo, con una squadra molto corta e che fa del possesso palla il suo mantra. Il francese, inoltre, proprio come il suo predecessore è un uomo di campo che fa dell’etica del lavoro il suo punto di forza.

L’avventura all’ombra del Vesuvio di Garcìa è incominciata ufficialmente il 15 luglio, quando per la prima volta ha allenato la squadra. Sul campo di Carciato, l’impianto dove si tiene il ritiro del Napoli a Dimaro, Garcìa ha potuto finalmente assaporare e toccare con mano la squadra campione d’Italia.

Garcìa lo ha già allenato alla Roma: ora può arrivare a Napoli

Rudi Garcìa si trova davanti una squadra che ha monopolizzato lo scorso campionato. Come affermato da lui stesso, dopo la prima sessione di allenamento, ha già individuato alcune cose da migliorare. Inoltre, il francese è desideroso di dare la sua impronta a questa squadra. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, pare che abbia contattato un giocatore che aveva già allenato in passato.

Si tratta di Lucas Digne, terzino sinistro dell’Aston Villa, con una passato alla Roma e al Barcellona. Garcìa lo stima moltissimo e dalla Francia arrivano conferme riguardo l’interessamento dell’allenatore.

Pare che il nuovo tecnico del Napoli abbia chiamato direttamente Digne per chiedergli informazioni riguardo la sua situazione e il suo futuro. Stando a quanto riportato, il terzino sinistro avrebbe lasciato la porta aperta al trasferimento, ma il Napoli dovrà stare attento. Sull’ex terzino del Barcellona, infatti, c’è anche il Nottihngham Forest.