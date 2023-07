Ben 85 voti su 86: notizia ufficiale su Kvaratskhelia, è pazzesco!

Khvicha Kvaratskhelia ha fatto innamorare i tifosi napoletani e non solo: adesso è ufficiale, 85 voti su 86.

Quella di Khvicha Kvaratskhelia è stata una stagione da incorniciare. Arrivato in punta di piedi dalla Georgia per sostituire Lorenzo Insigne volato a Toronto, il numero 77 si è subito messo in mostra.

Sin dai primi giorni a Dimaro la scorsa estate si era intuito che il Napoli avesse acquistato uno di quei giocatori che nascono molto raramente. Nessuno, però, si sarebbe mai sognato che potesse avere un impatto così importante nell’economia del Napoli e della Serie A.

L’esterno georgiano, a suon di gol e assist ha trascinato il Napoli verso lo scudetto. In campionato sono ben 12 i gol conditi da 13 assist. Quello che impressiona, però, è la capacità di creare superiorità numerica e di saltare l’uomo in un fazzoletto di campo. Dopo una sola stagione, si può dire tranquillamente che alcune giocate rimarranno impresse per sempre nella memoria dei tifosi partenopei.

Kvaratskhelia da sogno: 85 voti su 86 e premio

Al debutto in Serie A, l’esterno georgiano ha conquistato il premio di MVP della stagione, battendo la concorrenza del compagno di reparto Victor Osimhen.

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità anche per un altro premio individuale che Kvaratskhelia è riuscito a portarsi a casa. Si tratta del premio di miglior calciatore georgiano dell’anno. C’erano pochi dubbi dopo la straordinaria stagione al Napoli.

Quello che fa impressione, però, è il numero di voti conquistati da pare di Khvicha. L’esterno azzurro ha totalizzato 85 voti su 86: un dato pazzesco che gli è valso il primo posto davanti a Georges Mikautadze, reduce da un’ottima annata in Francia al Metz, mentre al terzo posto troviamo Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia.