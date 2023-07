Alastuey assente in ritiro, svelato il motivo: decisione a sorpresa del Napoli

Rudi Garcìa ha portato a Dimaro diversi giocatori della Primavera azzurra: tra questi manca Jorge Alastuey, svelato il motivo.

Il Napoli ha iniziato da un paio di giorni il suo ritiro a Dimaro. Sul campo di Carciato i ragazzi a disposizione di Rudi Garcìa stanno lavorando sodo per entrare in condizione il prima possibile. L’obiettivo in vista della prossima stagione è ovviamente difendere lo scudetto conquistato agli ordini di Luciano Spalletti.

In questa prima settimana di ritiro, Garcìa non può contare sulla rosa al completo. Per questo motivo, sono stati aggregati alla prima squadra alcuni giovani della Primavera. Come rivelato dallo stesso tecnico azzurro nel corso della sua prima conferenza stampa a Dimaro, l’obiettivo è di trovare almeno due giocatori che possano restare in prima squadra e che possano ritagliarsi il proprio spazio in vista della prossima stagione.

Alastuey assente a Dimaro tra gli azzurrini: il motivo

Tra gli azzurrini aggregati, però, a sorpresa manca Jorge Alastuey. L’ex centrocampista della Masia del Barcellona, dopo una buona stagione d’esordio in Primavera era atteso a Dimaro per mettersi in mostra. Lo spagnolo, però non è stato convocato.

Alla base di questa assenza a Dimaro, c’è la scelta del Napoli sul futuro del giocatore. Stando a quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, infatti, pare che Alastuey non sarà più un giocatore del Napoli nella prossima stagione.

Il club partenopeo, nonostante la buona stagione agli ordini di Frustalupi che gli ha permesso di diventare uno degli idoli dei tifosi, ha deciso di svincolare l’ex Barcellona.

Scelta a sorpresa da parte del club, dato che Alastuey è stata una delle poche note positive nella stagione fallimentare della Primavera che si è conclusa con la retrocessione.