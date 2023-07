Addio Napoli, ecco la lista ufficiale dei calciatori che salutano

La Figc ha diramato la lista ufficiale delle cessioni che i club di Serie A hanno portato a termine in questa sessione di mercato. Quanti addii per il Napoli.

La nuova stagione è ormai alle porte. Il Napoli ha iniziato il ritiro a Dimaro per preparare al meglio il nuovo campionato. Gli azzurri hanno l’obiettivo di difendere il titolo conquistato la scorsa stagione.

Il mercato del Napoli, però, non ha ancora regalato grandi sorprese ai tifosi azzurri. L’arrivo di Mauro Meluso, nuovo ds, c’è stato solo pochi giorni fa e ora il mercato azzurro sembra destinato ad entrare nel vivo.

La Figc annuncia gli svincolati per la prossima stagione

Nel frattempo la Figc, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato le liste di svincolo per rinuncia della società.

Sono diversi i club di Serie A che hanno lasciato partire molti ragazzi del settore giovanile. Il Napoli è tra queste e la sua lista di svincolo è anche molto lunga.

I ragazzi che lo scorso anno erano tesserati con il Napoli, ma che da questa stagione non faranno più parte delle giovanili azzurre sono ben 23.

Il motivo di questa decisione da parte del Napoli risiede nella retrocessione che è arrivata nel campionato Primavera.

Secondo il regolamento sportivo, infatti, se la squadra Primavera non partecipa al campionato Primavera 1, la società ha il diritto di non iscrivere la squadra Under 18 al campionato di categoria. Il Napoli ha scelto questa strada e per questo motivo ha svincolato molti giovani ragazzi classe 2006 e 2007 che avrebbero dovuto far parte di quel campionato.

Oltre agli Under 18, a causa della retrocessione, anche molti giocatori della Primavera saranno svincolati. Tra questi Jorge Alastuey, stellina del Napoli nella scorsa stagione che un po’ a sorpresa sarà lasciato partire.Oltre al centrocampista spagnolo partiranno anche Barba e Acampa. Tra i 2003 anche Sahli dovrebbe lasciare il Napoli.

Sorte differente, invece per Iaccarino e Obaretin. Ad entrambi è stato offerto un contratto da professionisti che è stato già firmato. Entrambi non resteranno a Napoli, ma verranno girati in prestito per fare esperienza. In Primavera, poi, dal prossimo anno potranno esserci solo 3 fuoriquota classe 2004.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, in settimana ci sarà un incontro anche per Enrico Giannini, terzino sinistro e Daniel Hysaj, difensore centrale, cugino di Elseid. Entrambi sono classe 2004. L’idea del Napoli è quella di offrire anche a loro un contratto da professionista e poi farli andare in prestito in Serie C.