Samardzic al Napoli, Sottil esce allo scoperto: c’è l’annuncio

Il Napoli vuole Samardzic per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione: Sottil annuncia il futuro del centrocampista.

Rudi Garcìa ha ufficialmente iniziato la sua esperienza a Napoli. Il tecnico francese ha iniziato ad allenare la squadra a Dimaro dove il Napoli sta svolgendo la prima parte della preparazione estiva. Da inizio agosto, gli azzurri si trasferiranno a Castel di Sangro per ultimare la preparazione in vista della nuova stagione.

Sottil svela il futuro di Samardzic

Fino a questo momento, a causa dei molti cambiamenti, il mercato del Napoli è parso abbastanza fermo. Sotto traccia, il reparto scouting del Napoli ha individuato, però, alcuni dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Tra questi c’è anche Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che nella scorsa stagione ha anche segnato contro il Napoli.

Gli azzurri lo seguono da tempo, ma la concorrenza sul centrocampista è molto ampia. In Serie A lo seguono, infatti, anche Milan e Inter, mentre dalla Premier c’è la concorrenza del Liverpool.

Nella giornata di oggi, Andrea Sottil, allenatore dei friulani ha parlato ai microfoni di SkySport riguardo il futuro del suo gioiellino.

Il tecnico dell’Udinese, ha spiegato come la soluzione ideale per il centrocampista serbo sia quella di rimanere un altro anno in bianconero. Samardzic, così, potrà continuare a giocare con maggiore continuità e migliorare in alcuni aspetti. Secondo Sottil, infatti, il classe 2002 dovrà necessariamente consacrarsi nella prossima stagione.