Napoli scatenato, se salta Chukwueze può arrivare un attaccante dal Chelsea

Il mercato del Napoli entra nel vivo: se salta Chukwueze gli azzurri sono pronti a regalare a Rudi Garcìa l’attaccante del Chelsea.

La stagione del Napoli è cominciata ufficialmente oggi. Rudi Garcìa, presso il campo di Carciato a Dimaro ha tenuto la sua prima sessione di allenamento da tecnico del Napoli. I tifosi presenti all’impianto trentino hanno osannato e spinto la squadra verso la nuova stagione con l’auspicio che possa regalare le stesse emozioni di quella appena conclusa con Luciano Spalletti alla guida dei partenopei.

Al termine della doppia seduta di allenamento, Rudi Garcìa si è presentato in conferenza stampa per raccontare le sue sensazioni dopo le prime ore di lavoro con la sua nuova squadra. Il tecnico francese ha affrontato tanti temi nel corso della conferenza stampa. Ha parlato del possibile sostituto di Kim, affermando come il Napoli sia alla ricerca di un uomo in grado di giocare con la difesa alta, ma allo stesso tempo che non disdegni la difesa bassa e arcigna.

L’ex allenatore della Roma ha affrontato anche la spinosa questione relativa a Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Lui preferirebbe tenere entrambi perchè molto affini alla sua idea di calcio, ma riconosce come la società possa fare valutazioni diverse. Entrambi, infatti, sono in scadenza di contratto nel 2024 e quest’estate rappresenta l’ultima occasione per la società di monetizzare da una loro cessione. Ora la scelta sembra dipendere da loro: o rinnoveranno oppure verranno ceduti.

Sostituto Lozano, altro che Chukwueze: arriva l’attaccante del Chelsea

Tra Zielinski e Lozano, sembra che il messicano sia il più propenso a lasciare Napoli. Proprio per questo motivo, pare che il Napoli si sia già mobilitato per individuare il sostituto. Sono diversi i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane. Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal è la prima scelta della dirigenza partenopea per sostituire Lozano.

Secondo le ultime indiscrezione, però, sembra che il Napoli al momento reputi troppo onerosa la cifra chiesta dagli spagnoli. Per questo motivo gli azzurri sono pronti a virare su altri obiettivi. Stando alle ultime voci di mercato, pare che nel mirino del Napoli siano finiti Hakim Ziyech, che vuole lasciare a tutti i costi il Chelsea e Jérémy Doku che arriverebbe dal Rennes.

In particolare, il fantasista marocchino sarebbe un ritorno di fiamma dopo gli interessamenti della scorsa estate. Quest’anno, invece, il suo destino sembrava scritto, ma un problema nel corso delle visite mediche ha fatto saltare il suo trasferimento in Arabia Saudita.