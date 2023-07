Intrigo di mercato tra Juve e Napoli: c’entra anche Osimhen!

In casa Napoli resta in bilico il futuro di Osimhen che ora finisce al centro di un intreccio di mercato tra gli azzurri e la Juventus.

La stagione del Napoli è iniziata ufficialmente ieri. Rudi Garcìa ha finalmente potuto toccare con mano e conoscere i campioni d’Italia per la prima volta.

Il tecnico francese, però, non ha potuto saggiare dal vivo le qualità di tutti i suoi giocatori. Alcuni, infatti, sono ancora in vacanza dopo aver terminato in ritardo la stagione a causa delle partite delle nazionali.

Tra questi c’è anche Victor Osimhen, il cui futuro è ancora in dubbio. Nella prima conferenza stampa della sua avventura all’ombra del Vesuvio Garcìa ha annunciato come la volontà del giocatore sia quella di restare a Napoli, ma nel mercato può succedere di tutto.

Il futuro di Vlahovic cambia anche quello di Osimhen

Dalla Francia, però, arriva un importante notizia di mercato che potrebbe far felici tutti i tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato da Footmercato, pare che il Psg abbia individuato il sostituto di Kylian Mbappe.

Se in un primo momento sembrava Osimhen il sostituto ideale del francese, ora è Dusan Vlahovic il nuovo obiettivo numero uno. Secondo la testata giornalistica francese, inoltre, sembra che il club parigino abbia già trovato un accordo con l’attaccante serbo. All’attaccante della Juventus andranno 11 milioni di euro in cinque anni.

Resta da trovare l’accordo tra Psg e Juventus con i francesi che non hanno ancora sferrato l’attacco per provare a far abbassare le pretese bianconere. La Juventus, però, non può aspettare a lungo anche perchè poi dovrà provare a chiudere definitivamente per Lukaku.

Il Napoli resta spettatore della situazione, ma l’ipotesi che vede Vlahovic al Psg fa esultare i tifosi azzurri perchè avvicina Osimhen alla permanenza a Napoli.