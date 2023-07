Futuro Lozano, l’annuncio rilancia l’ipotesi a sorpresa: “Dialoghi avanzati”

Il futuro di Lozano sembra sempre più lontano da Napoli: ipotesi a sorpresa per il futuro, arriva l’annuncio.

Il ritiro del Napoli è iniziato nella giornata di ieri. Gli azzurri sono impegnati a Dimaro per svolgere la prima parte di preparazione che poi proseguirà a Castel di Sangro.

Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, non ha ancora tutti a disposizione, ma può comunque contare su gran parte della rosa. Tra questi c’è Hirving Lozano, il cui futuro è sempre più nebuloso.

Nella conferenza stampa tenuta ieri da Garcìa, è stato lo stesso tecnico ad elogiarne le qualità e a far intendere come la sua idea sarebbe quello di trattenere a Napoli il messicano.

Lozano-Napoli: arriva l’annuncio dal Messico

Il contratto dell’ex PSV, però, scade nel 2024 e quest’estate rappresenta l’ultima occasione per il Napoli di monetizzare dalla sua cessione. In maglia Napoli, Lozano non ha mai pienamente convinto e non è riuscito ad attirare su di sé le attenzioni dei top club.

Ora sull’esterno del Napoli, ci sono alcuni club messicani e dall’Arabia Saudita, ma secondo quanto riportato da FoxSports Messico, pare che il futuro di Lozano possa essere negli Stati Uniti. Hirving Lozano, infatti, è da tempo a colloquio con i Los Angeles FC. L’idea del club di MLS è quella di andare a formare una coppia offensiva tutta messicana con Carlos Vela.

Sempre secondo FoxSports Messico, i dialoghi tra Lozano e i Los Angeles FC sono molto avanzati ed è possibile che la chiusura dell’affare possa arrivare a breve.