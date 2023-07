Erede Kim, Alvino: “De Laurentiis ha scelto, vi svelo tutto”

Il Napoli da mesi è alla ricerca del sostituto di Kim: direttamente dal ritiro di Dimaro arriva la rivelazione di Alvino.

Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli, direttamente dal ritiro di Dimaro ha tenuto la prima conferenza stampa della sua nuova avventura partenopea. L’allenatore francese, incalzato sul mercato azzurro, ha ribadito più volte il desiderio di tenere tutti gli effettivi della rosa campione d’Italia in carica.

Questo, però, sarà impossibile. Come annunciato dallo stesso Garcìa, infatti, Kim sarà ceduto. Il difensore coreano dopo una stagione vissuta ad altissimi livelli a Napoli ha attirato su di sé l’interesse dei top club europei. Tra questi c’è il Bayern Monaco che è intenzionato a pagare la clausola rescissoria da 58 milioni di euro presente nel contratto del coreano.

Sostituto Kim, Alvino svela tutto

Il Napoli dovrà sostituire necessariamente il centrale coreano e da settimane è a lavoro per trovare l’erede naturale di Kim.

Carlo Alvino, noto giornalista, direttamente dal ritiro di Dimaro ha svelato la strategia azzurra per il sostituto di Kim.

Secondo Alvino, il Napoli ha già individuato l’erede di Kim. Nelle ultime settimane, però, il Napoli ha preferito non far uscire alcuna indiscrezione in merito e secondo Alvino De Laurentiis ha “Alzato il muro di Berlino”.

Alvino ha rivelato poi che finora il presidente è stato molto criptico e chiuso, ma che già da domani potrebbero esserci i primi colloqui con Mauro Meluso, il nuovo ds del Napoli.

L’identikit del nuovo difensore l’ha rivelato lo stesso Garcìa, così come il profilo che gli azzurri cercano a centrocampo: “Si cerca un giocatore fisico, deve avere queste caratteristiche, perciò è stato cancellato dall’elenco Maxime Lopez“.