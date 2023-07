Edoardo De Laurentiis presente a Dimaro: grande reazione dei tifosi

Bagno di folla in quel di Dimaro per Edoardo De Laurentiis, protagonista di un divertente siparietto con alcuni tifosi.

Entra sempre più nel vivo la preparazione del Napoli verso l’inizio dell’annata 23/24, con gli azzurri ad oggi al secondo giorno di allenamenti in quel di Dimaro. Duro lavoro, sedute d’allenamento agli ordini di mister Rudi Garcia ma anche tanto svago per i calciatori del club partenopeo, attivissimi sui social nonché super disponibili con tutti i tifosi giunti in Val Di Sole. Alcuni di questi sono inoltre stati protagonisti, insieme al vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, di un siparietto tutto da ridere.

Edoardo De Laurentiis, foto e risate con i tifosi

I tifosi del Napoli giunti in quel di Dimaro per assistere al ritiro degli azzurri hanno avuto modo di essere accolti da numerose sorprese negli ultimi giorni. Le foto con i propri beniamini, l’apertura dello store azzurro all’esterno dello Stadio Comunale e la disponibilità di Aurelio e Valentina De Laurentiis hanno infatti segnato una nota più che positiva per le prime ore passate in Val Di Sole.

Oggi però, è stato Edoardo De Laurentiis a regalare gioia e sorrisi ai tanti supporter partenopei. Presente infatti all’interno dello store fisico sopracitato, il vicepresidente del Napoli è stato preso d’assalto dai migliaia di tifosi con l’intento di farsi un selfie. Un super disponibile Edoardo ha dunque accolto con gioia tali richieste, immortalandosi insieme ai fan con il mitico gesto del “tre” in onore dello Scudetto vinto dagli azzurri, suscitando il divertimento dei presenti.