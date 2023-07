Contrasto in allenamento: infortunio alla caviglia destra per l’azzurro

Paura in quel di Dimaro per il calciatore azzurro, rimasto a terra dopo un contrasto con un compagno di squadra facendo preoccupare i tifosi.

Procede sull’onda dell’entusiasmo il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, accolto con grande entusiasmo e gioia dai tanti tifosi partenopei presenti nella località trentina. Un clima di felicità è stato infatti condiviso da fan, calciatori e staff, con le conferenze stampa di Rudi Garcia e Mauro Meluso senz’altro protagoniste di questi ultimi due giorni. Le tante novità hanno inoltre tenuto banco nell’ambiente tifosi, quest’anno cullati da aggiunte come la nuova tribunetta presente all’interno del comunale di Dimaro nonché dei Summer Camp per i più giovani.

In attesa di quel che saranno le prime uscite del Napoli contro le rappresentative locali dunque, procedono anche gli allenamenti di preparazione per i partenopei, sotto le direttive di mister Garcia. Gli azzurri hanno inoltre avuto modo di ricongiungersi in anticipo con Zambo Anguissa, giunto in Val Di Sole in anticipo fra il tripudio generale dei tifosi. Tale clima di festa ha però rischiato di essere interrotto sul più bello durante una fase dell’allenamento partenopea. Uno scontro di gioco ha infatti destato tanta preoccupazione nei tifosi, con il pupillo rimasto a lungo a terra dopo l’impatto.

Paura a Dimaro, Juan Jesus dolorante alla caviglia

In attesa dell’arrivo di big come Osimhen, Di Lorenzo o Kvaratskhelia, il vero e proprio show stealer dei primi giorni in quel di Dimaro è stato Juan Jesus. Divenuto con il tempo uno dei beniamini dei tifosi, il brasiliano si è infatti dimostrato super allegro e disponibile con tutti i supporter presenti in Val Di Sole, regalando foto, autografi, sorrisi e contenuti social tutti da ridere. La seconda apparizione di Juan Jesus in quel di Dimaro ha però ben presto rischiato di trasformarsi in un incubo, a seguito di quanto accaduto sul campo dello stadio Comunale.

In seguito ad uno scontro di gioco con un compagno di squadra, nel corso della consueta partitella d’allenamento, il brasiliano è rimasto a lungo a terra dopo aver subito una forte botta alla caviglia destra. La lunga attesa, le mani sul volto e l’intervento dello staff hanno dunque fatto preoccupare i molti tifosi del Napoli, con tanto di ghiaccio applicato sulla zona dolorante per Juan Jesus. Dopo qualche attimo d’incertezza però, l’ex Roma si è rialzato tornando in campo, leggermente claudicante e con una vistosa fasciatura. Ancora da stabilire con certezza le condizioni del centrale, cui allarme sembrerebbe però essere rientrato.