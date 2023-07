Arriva in anticipo a Dimaro: super accoglienza da parte dei tifosi (FOTO)

Arrivano nuove sorprese per tutti i tifosi del Napoli presenti in quel di Dimaro. Ha infatti raggiunto i compagni in Val Di Sole un idolo del popolo partenopeo.

Non accennano a terminare le sorprese per tutti i tifosi del Napoli presenti in quel di Dimaro. Nella località trentina è stato infatti oggi il giorno della presentazione del neo Ds Meluso, oltre che teatro del secondo allenamento ufficiale degli azzurri. Un’orda di tifosi si è dunque riversata sulle tribune dell’impianto Comunale per assistere alle giocate dei propri beniamini, esplodendo di gioia alla vista di un sorprendente arrivo. Contrariamente a quanto dichiarato infatti, un big azzurro ha raggiunto la Val Di Sole con qualche giorno di anticipo fra il tripudio generale dei fan.

Napoli, anche Anguissa giunge a Dimaro

Una visita inaspettata ha catturato l’attenzione dei tanti tifosi del Napoli presenti sulle tribune del comunale di Dimaro. Questo, a causa delle tabelle di marcia annunciate nei giorni precedenti, che narravano l’arrivo dei calciatori azzurri implicati in Nazionale non prima di martedì 18 luglio.

Eppure, fra il tripudio generale dei supporter partenopei, ecco spuntare sul campo della Val Di Sole Zambo Anguissa, accolto da un boato e dai tanti applausi dei fan. Il camerunense ha dunque deciso di rinunciare agli ultimi giorni di vacanza per ricongiungersi in anticipo con i compagni nonché con il mister Rudi Garcia, con cui feeling scoppiò già ai tempi dell’esperienza con l’Olimpique Marsiglia.