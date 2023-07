Affare lampo del Napoli: offensiva per la stellina del calcio spagnolo!

Il Napoli prova a chiudere subito. Gli azzurri tentano di anticipare la concorrenza e strappare la stellina del calcio spagnolo.

La stagione de Napoli è iniziata nella giornata di ieri quando i campioni d’Italia in carica sono scesi in campo a Dimaro e per la prima volta Rudi Garcìa ha diretto una sessione di allenamento.

Ora non c’è più tempo per festeggiare lo straordinario scudetto conquistato lo scorso anno. Il Napoli, ora deve pensare solo a preparare al meglio la nuova stagione per provare a difendere il titolo.

Nella giornata di oggi è stato presentato anche Mauro Meluso, il nuovo ds del Napoli che andrà sostituire Cristiano Giuntoli nell’organigramma azzurro.

Meluso pronto a regalare la nuova stellina del calcio spagnolo al Napoli

Il nuovo ds, nel corso della sua prima conferenza stampa da dirigente del Napoli ha svelato come la prima riunione tecnica si terrà domani, ma Meluso sembra essere arrivato già con le idee chiare.

Secondo quanto riporta El ChiringuitoTv, pare che il Napoli, infatti, abbia già fatto una prima offerta per strappare al Real Betis la nuova stellina della Liga Spagnola.

Si tratta di Dani Perez, centrocampista classe 2005 che ha già fatto incantare gli scout di mezza Europa. Sempre secondo El ChiringuitoTv, sembra che la volontà del giocatore, nonostante l’importante offerta del Napoli, sia quella di restare in Spagna per continuare a crescere.

Ad ogni modo, Dani Perez si è preso un po’ di tempo per decidere e non è impossibile che nei prossimi giorni possa arrivare la fumata bianca.