Zielinski e Lozano con il contratto in scadenza: messaggio a sorpresa da Garcia

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa dei calciatori con i contratti in scadenza come Zielinski e Lozano.

È in via di costruzione il nuovo Napoli, con Rudi Garcia alla guida della squadra azzurra. Il nuovo allenatore è subito stato protagonista, nel ritiro di Dimaro, con la prima conferenza stampa del precampionato.

Rinnovo o cessione, Garcia di allinea a De Laurentiis

Sono stati tanti i temi trattati dal tecnico, ovviamente pungolato in particolare sul calciomercato. Garcia non si è nascosto e ha risposto in maniera molto chiara, lanciando anche messaggi agli stessi calciatori. In particolare, così come aveva già fatto il presidente Aurelio De Laurentiis, ha parlato dei calciatori con i contratti in scadenza il prossimo anno. Ecco quanto evidenziato:

Zielinski? È sotto contratto, come Lozano. Sono a scadenza e quindi è logico che nel club si facciano delle valutazioni: venderli o tenerli. Io vorrei tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c’è quello che voglio io e anche quello che vogliono i giocatori. Magari qualcuno vuole andare via o vuole rimanere a tutti i costi, quindi conta anche quello che dicono loro. Io sicuramente voglio tenerli tutti.

Dunque, così come aveva già detto De Laurentiis, Rudi Garcia ha prospettato due possibili strade a Lozano e Zielinski: il rinnovo del contratto o la cessione. Nelle prossime settimane il futuro dei due calciatori sarà sicuramente più chiaro.