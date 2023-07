Sorpresa Napoli, arriva Maxime Lopez? Annuncio di Garcia

Nel corso della prima conferenza stampa direttamente da Dimaro, Rudi Garcìa, ha parlato anche di Maxime Lopez, al centro di voci di mercato.

Si è conclusa da pochi minuti la prima conferenza stampa di Rudi Garcìa da allenatore del Napoli. Il tecnico francese ha affrontato tantissimi temi tra cui il mercato.

L’ex allenatore della Roma, ha anche provato ad anticipare le domande dei giornalisti in sala, e ha fatto un annuncio importante anche su Maxime Lopez. Il centrocampista francese è stato allenato da Garcìa a Marsiglia e da tempo è al centro di voci di mercato che lo vedono in azzurro.

Incalzato sul mercato, Garcìa ha risposto così:

Qual è l’obiettivo di mercato?

“Del presidente mi piacciono le ambizioni. Vuol dire che abbiamo una squadra che sarà forte come lo scroso anno. L’obietivo è tenere tutti gli altri dato che Kim non ci sarà. Poi dovremo raddoppiare in zone di campo dove siamo scoperti. Ho portato tanti giovani del settore giovanile perchè voglio vederli in prima persona. Spero di trovare tra questi giocatori almeno uno che possa rimanere nella squadra. Nel passato è successa questa cosa. Farò un nome, così non me lo chiedete. Maxime Lopez, ma non arriverà perchè non è il profilo che cerchiamo”.