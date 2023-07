Rinnovo Osimhen, trattativa avanzata: mossa pazzesca di De Laurentiis

Arrivano importanti novità circa il possibile rinnovo di Osimhen con il Napoli, i tifosi iniziano già ad esultare: la proposta di De Laurentiis.

Il Napoli è proiettato sulla nuova stagione, dove il compito della squadra ereditata da Rudi Garcia dovrà essere quello di difendere il titolo di Campioni d’Italia. Per farlo sarà necessario rinforzare la rosa azzurra, partendo dal blindare gli attuali punti di forza della squadra.

Accordo vicino per Osimhen, i dettagli del nuovo contratto con il Napoli

Tra questi c’è senz’altro Victor Osimhen, miglior attaccante e capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A con ben 26 reti messe a segno. Il centravanti nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025, ciò significa che nella prossima stagione il potere contrattuale del Napoli non sarebbe pieno. Dunque, per evitare problemi, De Laurentiis sta lavorando al prolungamento del contratto di Osimhen, con relativo adeguamento economico.

E le trattative tra il club partenopeo e l’entourage del nigeriano pare siano già in fase avanzata. A riferirlo è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che su Twitter rivela come si stia cercando di chiudere l’accordo per il nuovo contratto di Osimhen.

L’attaccante dovrebbe firmare un accordo fino al 2027 con un aumento dello stipendio a 6,5 ​​milioni di euro all’anno più 1 milione di bonus. Proposta che sicuramente farà gola a Osimhen, avvicinandolo alla firma, per la felicità dei tifosi del Napoli.