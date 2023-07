Colpo Napoli, affare fatto: De Laurentiis spende 7 milioni

Cominciano a fioccare i colpi di mercato in casa Napoli, dove gli azzurri sono in procinto di chiudere ufficialmente la trattativa emersa qualche giorno fa.

Sono giorni impegnativi, gli ultimi, in casa Napoli, dove una nuova era ha ufficialmente avuto inizio. Sembravano essersi d’improvviso calmate infatti le acque all’ombra del Vesuvio, dopo il forte scossone portato dall’annuncio di Rudi Garcia come nuovo tecnico degli azzurri. Poi, d’improvviso è arrivato lo sprint partenopeo, cominciato ufficialmente durante la conferenza di presentazione delle maglie ufficiali. Il tricolore sul petto, due nuovi sponsor come MSC ed Ebay e qualche dichiarazione effettuata dal patron Aurelio De Laurentiis avevano infatti lasciato nell’aria un forte sentore di rivoluzione.

Rivoluzione ben presto arrivata in seguito all’annuncio ufficiale in merito al nuovo direttore sportivo degli azzurri, che risponde al nome di Mauro Meluso. Con l’ex Spezia definitivamente membro della ciurma, dunque, il mercato targato Napoli ha goduto di un improvviso exploit. Il ritorno di Gollini e la quasi certa chiusura del colpo Faraoni hanno infatti contribuito a donare entusiasmo ad una piazza ancora priva di acquisti, tornata a sorridere e a nutrire fiducia nella società azzurra. Fiducia ampiamente ripagata, visto che il Napoli è praticamente ad un passo dalla chiusura di un super colpo in ottica futura, cui giungono novità in merito.

Caprile-Napoli, quando il portiere sarà ufficialmente azzurro

Punto cardine dell’incredibile annata vissuta in quel di Bari, Elia Caprile ha dimostrato all’Italia le sue immense qualità da estremo difensore durante la stagione di Serie B 2022/23. Ben 37 le presenze nel campionato cadetto per il portiere classe 2001, trafitto soltanto 33 volte e portando a casa ben 14 clean sheet. Numeri niente male, per un ragazzo entrato di prepotenza nei radar dei vari top club presenti in Italia. Fra questi, appunto il Napoli, cui estremo vantaggio nella corsa è risieduto nella comproprietà pugliese-partenopea della famiglia De Laurentiis.

Limati gli ultimi dettagli infatti, Bari e Napoli non hanno avuto difficoltà nel trovare un accordo per Caprile, per cui trattativa ha visto la partecipazione anche dell’Empoli. I toscani avranno infatti il piacere di ingaggiare il giovane portiere in prestito per un anno, ai fini di aumentarne l’esperienza in Serie A prima del definitivo salto di qualità in terra partenopea. Sull’operazione arrivano inoltre aggiornamenti direttamente dalla redazione di Pianeta Bari. Secondo questi ultimi infatti, le cifre del colpo dovrebbero aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro, con Caprile che rimarrà legato al Napoli fino al 2028 dopo l’esperienza in prestito. Per l’estremo difensore, infine, l’arrivo ufficiale alla corte degli azzurri è atteso settimana prossima.