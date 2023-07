Canti e balli dei piccoli tifosi del Napoli a Dimaro: bellissima reazione di Valentina De Laurentiis (VIDEO)

Valentina De Laurentiis, la figlia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha partecipato ai cori dei piccoli tifosi azzurri.

Il ritiro del Napoli a Dimaro prosegue con la squadra che in Val di Sole ha visto arrivare un altissimo numero di tifosi. La gioia ovviamente divampa nel ritiro della squadra di Rudi Garcia e il morale è molto alto dopo l’ottima stagione conclusa appena un mese e mezzo fa con Luciano Spalletti. Tra i molti fan presenti che si lanciano in cori e danze per sostenere la squadra ce n’è anche una molto particolare.

Valentina De Laurentiis nello store di Dimaro canta e balla con i tifosi del Napoli presenti

Come accade ogni volta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha portato con sé la famiglia per restare al seguito della squadre. Anche a Dimaro infatti sono presenti la moglie Jacqueline Baudit e la figlia Valentina. Proprio quest’ultima è stata immortalata mentre si divertiva assieme ad un nutrito numero di piccoli tifosi (i ragazzi dell’SSC Napoli Summer Camp).

Durante una visita allo store presente nei pressi dei campi di allenamento della squadra azzurra, la figlia del numero uno azzurro si è messa a cantare uno dei cori più celebri della tifoseria, vale a dire “Sarò con te”. Valentina ha dimostrato quindi tutto il suo legame verso i colori del Napoli e si è messa a cantare e ballare assieme a tutti gli altri tifosi presenti nello store per la gioia dei molti presenti.

Nel video è possibile vedere un folto numero di bambini e giovani accorsi allo store per acquistare una maglietta o un gadget della loro squadra del cuore. Proprio questo clima di festa ha fatto sì che la gioia dei tifosi si tramutasse in un coro al quale non ha saputo resistere nemmeno Valentina De Laurentiis.