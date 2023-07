Blitz Napoli, assalto al gioiello in porta per il 2024

Il Napoli sta iniziando a lavorare con il suo nuovo ds, Mauro Meluso: nel mirino c’è già un obiettivo per il 2024. Il gioiello per la porta

Il Napoli ha, attraverso il suo presidente Aurelio De Laurentiis, annunciato quello che è il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Mauro Meluso, che ha già lavorato con Lecce e Spezia portandole in Serie A. Con lui si sta già ragionando in ottica mercato, per cui si pensa anche a un affare specifico per la porta. Il nome che piace agli azzurri.

“Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto in famiglia e buon lavoro”, ha scritto così Aurelio De Laurentiis su ‘Twitter’ per annunciare il nuovo ds del club partenopeo. I due stanno quindi già lavorando fianco a fianco per imbastire le migliori trattative per operazioni tanto in entrata quanto in uscita.

A tal proposito, il nome che piace parecchio per la porta è quello di Marco Carnesecchi. Il gioiello classe 2000 si è messo in mostra nell’ultimo anno in prestito alla Cremonese ed è rientrato ora tra le file dell’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Il Napoli sta perciò pensando a lui per un’operazione da mandare in porto il prossimo anno.

Calciomercato Napoli, piace Carnesecchi: blitz azzurro per il portiere classe 2000. Il punto della situazione

Marco Carnesecchi è un profilo che piace a parecchi club di Serie A. Nelle precedenti settimane è stato con insistenza accostato, ad esempio, anche all’Inter che sembra però ora aver virato verso altri profili. Il portiere rappresenta già una certezza, nonostante la giovane età e il Napoli lo sa bene. Per questo motivo vorrebbe assicurarsi un accordo con l’Atalanta per averlo già il prossimo anno.

A giugno del 2024, infatti, scadrà il contratto di Alex Meret, per il quale la società vanta un’opzione per un ulteriore prolungamento di un anno. Nonostante ciò quello che sta per iniziare potrebbe essere il suo ultimo anno in azzurro. Proprio per questo motivo che il Napoli vuole giocare d’anticipo e non farsi trovare impreparato. L’intenzione è perciò quella di raggiungere un pre-accordo con l’Atalanta utile a garantirsi Carnesecchi già per la prossima stagione.

Con i bergamaschi i rapporti sono ottimi come testimonia un altro affare che riguarda sempre un portiere: Pierluigi Gollini. Dopo i sei mesi di prestito dello scorso anno, le due società hanno trovato un accordo per un altro anno in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai sette milioni. Ora si lavora a Carnesecchi: potrebbe essere proprio questa la coppia di portiere azzurri nel 2024.