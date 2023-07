Addio al preparatore Sinatti: svelato perché ha lasciato il Napoli

Giorno di conferenze in quel di Dimaro, in cui il neo tecnico degli azzurri Rudi Garcia ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei giornalisti presenti in Val Di Sole. Fra queste, anche una inerente all’improvviso addio del preparatore atletico Sinatti.

Entra nel vivo l’inizio stagione del Napoli, al primo giorno ufficiale di allenamenti in quel di Dimaro-Folgarida. Dopo l’arrivo di ieri sera infatti, gli azzurri sono oggi scesi in campo d’innanzi ai propri tifosi, per cominciare la preparazione in vista dei primi impegni d’annata. Il tutto è stato poi succeduto dalla conferenza stampa di Rudi Garcia, disponibile d’innanzi alle domande dei giornalisti giunti in Val Di Sole. Fra le tante risposte del tecnico francese, vi è stato dunque anche tempo di chiarire i motivi dietro l’addio di Sinatti.

“Gli ho chiesto di restate”, Garcia chiarisce il caso Sinatti

Sono arrivate d’improvviso le dimissioni di Francesco Sinatti, storico preparatore atletico del Napoli presente da ben prima del trionfo Scudettato all’interno dell’organico azzurro. A lui va infatti il merito di aver contribuito alla storica annata dei 91 punti, sotto la gestione Sarri ma purtroppo priva di successi. L’improvvisa dipartita di Sinatti ha dunque aperto un vero e proprio dibattito mediatico per cercare di capire i motivi di tale decisione, svelati in conferenza da mister Garcia.

“Gli ho chiesto di restare“, ha infatti dichiarato il tecnico francese, cui intenzioni erano quelle di affiancare a Sinatti il suo storico preparatore Longoni. Stando a quanto poi rivelato dell’ex Roma dunque, il preparatore avrebbe rifiutato tale proposta dopo un attento periodo di riflessioni. Per stessa ammissione di Garcia, infine, il Napoli perde dunque un pezzo pregiato del proprio staff.