Sorpresa Napoli, l’affare è saltato sul più bello: c’è la conferma

Emergono novità in merito all’affare Napoli saltato sul più bello, fra la sorpresa generale di tutti i tifosi azzurri

Sono state ore più che movimentate, le ultime in casa Napoli, nelle quali il club partenopeo ha ufficialmente annunciato il nuovo direttore sportivo. Vi era infatti smarrimento nell’aria dopo l’improvvisa decisione di Cristiano Giuntoli di abbandonare la nave Scudettata, accasandosi alla Juventus dopo vari tira e molla con il presidente Aurelio De Laurentiis. Seppur con qualche giorno di ritardo, l’ufficialità in merito alla nuova carica dirigenziale è stata però diramata proprio dal patron degli azzurri in persona. Tramite la piattaforma social Twitter infatti, i tifosi hanno potuto conoscere il nome del nuovo Ds, non altri che Mauro Meluso.

Ritorno in Serie A dunque per Meluso, dopo aver portato il Lecce nel 2019 (al termine di una cavalcata triennale cominciata in Lega Pro) ed aver contribuito alla salvezza del neo-promosso Spezia nel 2021. Finita dunque un’era, con il nuovo direttore già al lavoro. In seguito all’annuncio ufficiale, infatti, tante sono state le news di mercato inerenti al Napoli susseguitesi sui vari media, segno che il club partenopeo ha finalmente ingranato la marcia giusta. Emergono inoltre novità su una trattativa invece saltata per De Laurentiis.

Napoli-Massara, i motivi dietro il mancato accordo

L’approdo di Mauro Meluso in azzurro ha sorpreso notevolmente i tifosi del Napoli, a causa dell’alone di mistero attorno al nome di quest’ultimo. L’ex Spezia non era, infatti, mai stato preso in considerazione da alcuna indiscrezione in merito alla vicenda, con i nomi dei vari Polito, Accardi e Tare che avevano invece tenuto più volte banco.

Inoltre, un nuovo profilo aveva catturato l’attenzione partenopea nelle ore antecedenti all’annuncio. Trattasi di Frederic Massara, scaricato dal Milan appena qualche settimana fa. L’ex rossonero sembrava infatti in procinto di accasarsi al Napoli nell’immediato, prima che l’ufficialità di Meluso cancellasse tutto. A rivelare inoltre i motivi di tale dietrofront, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Durante il corso di Speciale Calciomercato, programma in onda sull’emittente Sportitalia, alcune indiscrezioni in merito alla trattativa saltata fra De Laurentiis e Massara sono state narrate al pubblico da Pedullà. Quest’ultimo ha dichiarato che l’interesse da parte del Napoli fosse concreto, con l’ex Milan che sarebbe però stato decisivo ai fini della mal riuscita dell’operazione. Massara avrebbe infatti chiesto del tempo per riflettere al patron azzurro, in quanto non convinto di voler subito tornare in corsa. Per questo, De Laurentiis avrebbe dunque scartato tale ipotesi, virando su un profilo disponibile nell’immediato come Meluso.